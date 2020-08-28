Президентские выборы в Беларуси 2020

"Вакханалия" с протестами в Беларуси заканчивается, – Лукашенко

"Вакханалия" с протестами в Беларуси заканчивается, – Лукашенко

Фото: verelq.am

По словам президента Беларуси, пришло время заниматься экономикой.

Александр Лукашенко заявил, что "вакханалия" с протестами в стране заканчивается.

Об этом сообщает ТАСС.

"Вакханалия" с протестами в Беларуси заканчивается, пришло время заниматься экономикой", – сказал Лукашенко во время поездки на предприятие ООО "Савушкин-Орша".

По его словам, за свое мнение "ломать людей" не будут.

"Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну в то время, как гусеницы лязгают за пределами", – сказал он.

Отметим, в Минске во время протестов силовики задержали около 50 представителей СМИ.

В министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что журналисты не задержаны, а доставлены в Октябрьское районное управление внутренних дел Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.