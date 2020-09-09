Богдан заявил, что самое большое влияние на президента имеет Тищенко

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что с его точки зрения самое большое влияние на Зеленского имеет депутат Николай Тищенко.

"Тищенко достаточно умный парень. Он во всех эфирах. Они выставляют туда самого умного", – сказал Богдан. Он добавил, что супруга президента, Елена Зеленская, не имеет большого влияния на него, как многим кажется.

Сам интервьюер Дмитрий Гордон очень удивился ответу о влиянии Тищенко на президента. "Это шутка? Ты меня разводишь?", - сказал он.

Богдан также охарактеризовал несколько соратников президента. Он назвал Николая Шефира мудрым человеком, и отметил, что Иван Баканов находится не на своем месте.

"Начальник СБУ не ездит за рубеж.. Это носитель информации. Эти правила незабылемы", – сказал Богдан про Баканова.

Напомним, сегодня, 9 сентября, у Дмитрия Гордона вышло интервью с Андреем Богданом. В нем бывший глава ОП назвал Азарова одним из лучших премьеров Украины, а Петра Порошенко - абсолютным злом.