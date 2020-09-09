Ни один из олигархов не влияет на президента, — Богдан

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что ни один из украинских олигархов не влияет на Зеленского.

"Коломойский обаятельный, прекрасный человек. Он не скрывает своих желаний.. Он очень энергичный и харизматичный… У него можно многому научиться", – сказал Богдан.

Он добавил, что считал Коломойского своим другом, но не позволял ему влиять на Зеленского.

По его словам, Игорь Коломойский самый яркий из украинских олигархов. При этом Богдан добавил, что участие Коломойского в избирательной кампании очень преувеличено.

Напомним, бывший глава ОП Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором заявил, что считает Петра Порошенко абсолютным злом, Николая Азарова - одним из лучших премьер-министров Украины, а Владимира Зеленского - харизматичным человеком.