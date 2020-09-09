Ходят слухи, что Ермак встречался с Порошенко в Sanahunt, – Богдан

В интервью Дмитрию Гордону бывший глава ОП Андрей Богдан много внимания уделил теперешнему главе Офиса Президента Андрею Ермаку. Дмитрий Гордон даже заподозрил в этом злой умысел.

"У меня есть ощущение, что против Андрея Ермака ведется спланированная кампания, направленная на его дискредитацию. Этой кампанией руководишь ты?", - спросил интервьюер.

"Я не возглавляю кампанию против Ермака... Я не вижу кампании по дискредитации Ермака. "Прямой" канал очень плохо отзывается о президенте, но не говорит ничего о Ермаке. ZIK ил 112 – "Зеленский плохой", а Ермак – нет", – сказал Богдан.

По словам Андрея Богдана, Ермак и Порошенко могут встречаться в магазине Sanahunt: "Ходят такие слухи".

"Я слышал такие слухи, что встречались. Именно Ермак с Порошенко. Ты меня словил", – сказал Богдан.

В самом начале интервью бывший глава ОП Андрей Богдан заявил, что некоторые сотрудники Офиса президента ведут кулуарные договоренности в Sanahunt, но отказался выдавать их имена.

"Я не знаю, но слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в Sanahunt, где совершенно случайно обедают с Петром Алексеевичем. Но эти совпадения бывают очень-очень часто", – сказал бывший глава ОП, но отказывался называть фамилии.

"Я в нашем интервью не буду называть фамилий, но все все понимают. Почему не могу называть фамилий? Потому что мне нравится, когда кое-кто будет бегать по потолку, возмущаться: "Что он сказал?" – а все ему будут говорить: "Так он же тебя не называл. Чего ты нервничаешь?" – заявил Богдан.

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