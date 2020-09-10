Надурил, животное? Появилось видео, как украинские военные “ждут” Пушилина

Журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором украинские военные и журналисты “ждут” главу самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина поблизости Шумов, где должна была состояться инспекция Совместного центра по контролю и координации с участием представителей сепаратистов. Видео выложено на странице Бутусова в Facebook.

“Десять двенадцать (утра 9 сентября - Ред.). Кот ждет, люди ждут, мы ждем! Пушилин, надурил? Животное!” - говорит в камеру военнослужащий с прикрытым лицом. В конце видео в кадр попадает лежащий на земле автомат.

Позднее Бутусов добавил, что запланированная инспекция с участием офицеров ВС РФ и представителей сепаратистов может пройти “только на их страх и риск” - “никаких гарантий безопасности при продвижении по передовым позициям ВСУ быть не может”.

Журналист считает, что инспекция может быть проведена ОБСЕ с помощью беспилотников. “Однако противник имеет цель заснять посещение украинских позиций военными РФ. Очевидно, россияне проводят политическую операцию, их цель - демонстрация давления, превосходства,” - написал Бутусов.

По словам журналиста, штаб ООС назначил инспекцию на 14.00 10 сентября, при этом “военнослужащим ВСУ не сообщают, что в составе "инспекции" будут военнослужащие ВС РФ. Сказано, что нашим бойцам необходимо обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ и СЦКК.”

Ранее, говоря о запланированной инспекции, Бутусов призывал сорвать выполнение решения властей об инспекции. “Срыв и отмена приказа Главнокомандующего Зеленского - это в данном случае важная задача для сохранения независимости Украины. Да, это такой приказ, не выполнять который - честь,” - написал журналист.

Напомним, еще 28 августа, после серии нарушений перемирия, главарь “ДНР” Денис Пушилин пригрозил “уничтожением позиций ВСУ” возле населенного пункта Шумы.

Позднее президент Владимир Зеленский назвал обстрелы провокацией и призвал Россию вмешаться в ситуацию и повлиять на боевиков.

Также Украина задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине, сообщили в ОП.