ОП требует от России вмешательства в ситуацию с обстрелами на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отступать от выполнения договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

В Офисе президента отреагировали на обстрелы, которые произошли на Донбассе. В ОП расценивают их как два отдельных отличающихся случая, совершенных с провокационной целью, передает Интерфакс-Украина.

"Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", – сообщили в ОП.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отступать от выполнения договоренностей о прекращении огня на Донбассе, но украинские военные готовы своевременно и решительно реагировать на активность противника.

Отмечается, что по результатам специального совещания накануне у президента в связи с обстрелами украинских военных со стороны боевиков были отданы соответствующие приказы.

"Президент крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки на Донбассе. В течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не было ни одной боевой потери среди украинских военных. Это перемирие показало, что является правильным шагом на пути к достижению мира на Донбассе", – сказано в сообщении.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Также Украина задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Отметим, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен обострением на Донбассе.

В общей сложности за воскресенье, 6 сентября, на Донбассе трое военных погибли, еще трое получили ранения. Причины – обстрелы боевиков и подрыв на взрывных устройствах. В частности, вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Шумы, Красногоровки и Причепиловки.

Отметим, что 28 августа главарь "ДНР" Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября. В итоге донецкие боевики перенесли обещанное уничтожение инженерных сооружений ВСУ на 9 сентября.