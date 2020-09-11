Появилось видео, как обыскивали на границе машину украинского посла в Беларуси Игоря Кизима

5 сентября посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций, проведенных в украинском МИДе. А 10 сентября рассказал белорусским СМИ, что на пункте пропуска "Новая Гута" белорусские пограничники отправили на досмотр его автомобиль. Об этом пишет TUT.by

Дипломат считает, что досмотр автомобиля посла — нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и "уж совсем не в духе дружеских двусторонних отношений".

На видео сотрудник пограничного пропуска "Новая Гута" предупреждает посла, что в соответствии с законодательством на него возложены обязанности по осуществлению пограничного контроля, в том числе осмотр транспортного средства. На что Игорь Кизим напоминает, что в соответствии с Венской конвенцией осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны, где он работает, не дозволяется, если нет веских причин.

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"Так точно, поэтому личный ваш багаж мы осматривать не хотим, мы предлагаем вам просто открыть заднюю дверь автомобиля, мы осмотрим багажник. Личные вещи мы досматривать не собираемся", — сказал пограничник.

Посол согласился открыть багажник, но предупредил, что напишет ноту, и предупредил о "дипломатической войне".

Игорь Кизим был вынужден выйти из машины и открыть багажник своего внедорожника. Белорусский пограничник светит туда фонариком и даже не приближается к машине, второй пограничник приговаривает "ну все, все, все…".

Возмущенный посол требует назад свой паспорт, садится в машину и уезжает.

Напомним, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, личный багаж консульских должностных лиц и членов их семей, проживающих вместе с ними, который следует вместе с этими лицами, освобождается от досмотра. Он может быть досмотрен лишь в случае, если есть серьезные основания предполагать, что в нем содержатся предметы иные, чем предназначенные для личного пользования консульским должностным лицом или членами его семьи, проживающими вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения, или же предметы, ввоз и вывоз которых запрещен законами и правилами государства пребывания или которые подпадают под его карантинные законы и правила. Такой досмотр должен производиться в присутствии соответствующего консульского должностного лица или члена его семьи.