"Мне самому очень интересно поговорить": Богдан прибыл на допрос в ГБР

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Он сообщил журналистам, что не знает, о чем с ним хотят поговорить следователи, и ему очень интересно будет пообщаться с правоохранителями, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

По словам Богдана, уголовное дело было зарегистрировано еще 19 августа, когда его интервью Дмитрию Гордону не планировалось. Богдан назвал такие действия мошенническими, так как на допрос его вызвали именно после телеэфира.

Богдан добавил, что суть криминального дела ему обязаны рассказать перед самим допросом.

"Мне самому очень интересно поговорить", – отметил экс-глава ОП.

Он также напомнил, что у любого человека в каком-либо уголовном процессе кроме обязанностей есть еще и права, поэтому свои права будет отстаивать полностью вплоть до проведения очной ставки, если это будет необходимо.

Кроме того, он уточнил, что будет ходить на все допросы и не исключил своего появления в политике.

Напомним, после интервью Гордону ГБР вызвало Андрея Богдана на допрос. Госбюро расследований обратило внимание на информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией и обмена пленными.

В Офисе президента Украины также отреагировали на интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Богдан "абсолютно не в инсайде и не в тренде", отметив, при этом, что его заявление о властях Украины, которые "кинули Путина", вызывает серьезные вопросы.