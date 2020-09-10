В ОП отреагировали на интервью Богдана: Он уже "не в инсайде и не в тренде"

В Офисе президента Украины (ОП) отреагировали на интервью Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Богдан "абсолютно не в инсайде и не в тренде", отметив, при этом, что его заявление о властях Украины, которые "кинули Путина", вызывает серьезные вопросы.

Об этом Подоляк написал в Facebook.

"На самом деле это интервью человека, который совершенно не в инсайде, не в тренде, продолжает хохмить над собственными старыми шутками и пытается доиграть чужие хайпы. Паровоз давно ушел, но он продолжает бежать за ним", – написал советник Андрея Ермака.

По его мнению, единственное, что в этом интервью требует внимания, это заявление Богдана, что власти Украины "кинули" Путина.

"То, что я вижу, мне кажется, что мы его (Владимира Путина) как-то жестко кинули. Наобещали одно – не сделали ничего", – сказал Богдан в интервью Гордону.

Подоляк считает, что это была "пропагандистская подача в сторону России".

"Вызывает уже серьезные вопросы к самому Богдану это его прямое и публичное признание того, что якобы "Украина кинула Путина". Что якобы Украина не выполнила взятые на себя обязательства ... Это чрезвычайно мощный удар по нашей репутации и отличная пропагандистская подача в сторону РФ. Не сомневаюсь, что сделано это может и не умышленно, по глупости", – написал Подоляк.

Напомним, после этого интервью ГБР вызвало Андрея Богдана на допрос. Госбюро расследований обратило внимание на информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией и обмена пленными.