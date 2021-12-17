Самi cебе звоювали. Что интервью Богдана Гордону говорит о качестве власти в Украине

Меня все спрашивают о том, смотрел ли я интервью Дмитрия Гордона с Андреем Богданом и какое мое мнение. Понятно, что, будучи в гостях у многострадального прекрасного и гостеприимного украинского народа, я априори не имею права давать свою оценку по тем вопросам, которые касаются внутриполитической борьбы – это дело неблагодарное. Если примешь чью-то сторону, завтра они помирятся и ты крайним будешь.

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Мы научились на Востоке всему и насмотрелись на то, как рушились целые государства.

Не скрою, что для меня транслировать "мат" из уст высокого чиновника, пускай бывшего, — это неприемлемо. Его слушают дети, подрастающее поколение, и это генерирует нездоровый тренд в самой отечественной политической культуре!

После того, как дослушал последний аккорд в этой "симфонии", чуть не закурил! Ведь, никогда в жизни не брал сигарету в рот и не пил, а мне уже за пятьдесят…

Ни острый экономический кризис, ни прямая военная агрессия и даже ни эпидемия, не в состоянии разрушить и ликвидировать государство, но государство может уничтожить преступная халатность в системе его управления из-за отсутствия профессионалов.

Чрезмерное увлечение политической полемикой обязательно приведет к расколу общества из-за неграмотной поляризации в общественно-политическом поле.

Общество – сложная и многоуровневая система и она упирается в свою "ядерную" подложку. Как только политики начинают заигрывать с этой конструкцией без учета такого критерия, как "запас прочности" самой системы, то однажды все проснутся без родного государства – сработает цепная реакция из-за таких вот "неконструктивных" полемик.

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В поликонфессиональном и многонациональном обществе нельзя обсуждать вопросы Веры и толковать Историю вслух в манипулятивном режиме – это уже запрограммированный пуск механизма гражданской войны в перспективе.

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Грамотно написанный код, порой очень короткий, творит чудеса в цифровых приложениях. Так же действует небрежно сказанное слово лидером страны в публичной сфере – спич Лидера должен быть выверенным и четко с математической точностью произнесенным. Это тот же Код, который может систему или исправить или "угробить".

Потенциальные иностранные инвесторы и партнеры (они не только западные!) внимательно следят с дискуссиями в публичном пространстве в Украине. И очень трудно быть эффективным адвокатом для Украины, когда некоторые политики и чиновники подводят своим "неконструктивным" исполнением.

Государству нужен эффективный менеджмент, когда страна переживает острый социально-экономический кризис.

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Нужно оптимизировать суверенные ресурсы и сохранить то, что сейчас работает эффективно, объявив некий мораторий на те "проблемы", которые съедают этот же ресурс, пока не наберем силы – экономические и геополитические.

Я помню, когда еще не было мобильной связи, мы часто теряли друг друга на рынках. Мы просто возвращались в то место, где мы разошлись! Именно этот рецепт и нужен – вернуться в нулевую точку по спорным вопросам, тем временем перезагрузить экономику так, как выгодно украинцам, а не французам или полякам или кому-либо еще.

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