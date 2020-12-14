Проверка гололедом. Почему ее не прошли ни киевские коммунальщики, ни киевские власти
Не все прошли проверку гололедом: коммунальщики приступили к "соляным процедурам" уже после того, как люди испытали на себе всю прелесть земной гравитации — после боя кулаками не машут.
На родине в Алжире у меня гололеда не бывает, впервые с этим явлением я столкнулся, когда много лет назад ходил по киевским улицам — тогда ухоженным и чистым, где обледеневшие участки этого прекрасного агрегатного состояния воды встречались лишь местами.
Тогда, забавы ради, я пытался походить на коренных жителей столицы, которые с разбега проделывали различные кульбиты, измеряя коэффициент трения кустарным способом.
А в прошлую пятницу, неожиданно для меня, как и для многих, улицы столицы превратились в ледовый каток. Люди падали, иногда ломая руки или ноги, поскольку жить стало тяжело, да и с кальцием тоже непросто — продукты и лекарства подорожали.
Примечательно, что кое-где я замечал коммунальщиков, которые уже после обеда приступили к "соляным процедурам", но это уже после того, как люди с самого утра испытали на себе всю прелесть земной гравитации — после боя кулаками не машут.
Мне показалось, что эти работнички не своими прямыми функциями занимаются, а утилизируют выделенный материал для галочки… послеобеденную порцию. Потому что утренняя уже отмечена на бумаге.
Как мы заметили, не все прошли проверку гололедом, поскольку многие травмпункты были "перепрофилированы" под ковид.
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