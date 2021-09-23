Незваные гости. Пустят ли талибов на трибуну ООН

В Организации Объединенных Наций заявили, что талибы попросили предоставить им возможность выступить от имени Афганистана на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

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Представитель Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил письмо от движения с "просьбой об участии" в заседаниях Генеральной Ассамблеи, отметив, что посол бывшего афганского правительства, в свою очередь, попросил произнести речь от имени Афганистана.

Дюжаррик сообщил, что Организация Объединенных Наций еще не определила, кто будет представлять Афганистан на этих встречах, и пояснил, что оба запроса находятся введении аккредитационного комитета ООН.

Пресс-секретарь пояснил, что письмо со стороны талибов было подписано Амиром Хан Муттаки, министром иностранных дел в новом правительстве и датировано 20 сентября, накануне начала недели встреч.

Что касается встречного письма, то оно было получено Генеральным секретарем ООН 15 сентября от Постоянного представительства Афганистана при Организации Объединенных Наций за подписью посла Гулама Исхакзаи.

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Дюжаррик не уточнил, просил ли "министр иностранных дел правительства Исламского Эмирата Афганистан" в своем письме лично приехать в Нью-Йорк для произнесения речи или хочет отправить ее в качестве видеозаписи для трансляции на экране перед Генеральной Ассамблеей, как и в случае со выступлениями многих глав делегаций государств из-за пандемии коронавируса.

В своем послании Муттаки сказал, что президент Афганистана Ашраф Гани был "свергнут" (сбежал) и что все страны мира "больше не признают его президентом" Афганистана. Еще он добавил, что правительство Талибана назначило Сохейла Шахина, своего представителя в Дохе, послом Афганистана в ООН.

Ни одно государство в мире пока еще не признало правительство, сформированное талибами. В число условий, которые выдвинуты перед новым руководством Афганистана, с целью его признания входят уважение прав женщин и разрешение всем желающим свободно покинуть страну.

В состав аккредитационного комитета ООН входят входят Россия, Китай, США, Швеция, Южная Африка, Сьерра-Леоне, Чили, Бутан и Багамы.

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Известно, что в прошлом аккредитационный комитет воздерживался от принятия подобных решений, передавая его на рассмотрение Генеральной Ассамблее для принятия решения путем голосования.

По словам представителя ООН Фархан Хака, рассмотрение заявки движения "Талибан" о назначении их представителя в организации входит в компетенцию комитета, выдающего аккредитацию в организации. Комитет по предоставлению аккредитации в Организации Объединенных Наций — это орган, который решает, кто должен представлять Афганистан в Организации Объединенных Наций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после переговоров министров иностранных дел Великобритании, Франции, США, России и Китая заявил, что все пять мировых держав хотят "мирного и стабильного Афганистана, в котором гуманитарная помощь могла бы распределяться без проблем и без дискриминации". Они надеются увидеть "Афганистан, в котором уважаются права женщин и девочек, Афганистан, который не является убежищем для терроризма".

Со своей стороны Госдепартамент США подтвердил, что для изучения вопроса о представительстве талибов в ООН требуется определенное время, и что это не будет сделано в течение недели встреч в рамках 76-й сессии Генассамблеи.

Представитель Госдепартамента США заявил во время специальной пресс-конференции во вторник (21 сентября 2021 года) вечером: "В Организации Объединенных Наций есть специальный комитет по аккредитации, и мы входим в него, но для этого требуется определенное время, чтобы все обсудить". Далее она подчеркнула, что не ожидает, что вопрос о представительстве талибов в ООН будет решен в течение недели встреч на высоком уровне в рамках работы 76-й сессии Генассамблеи.

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