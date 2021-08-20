Франция вступает в игру. Есть ли шансы у антиталибского сопротивления в Афганистане

Что делает небезызвестный Бернар Анри Леви в Панджшере?

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Правительство Франции приняло решение о поставках вооружений оппозиционным движению Талибан силам в Афганистане. По решению Франции первыми, кто получит это оружие станут силы, находящиеся в провинции Панджшер — родине погибшего 20 лет назад Ахмеда Шейха Масуда — известного полевого командира моджахедов, бывшего лидера Северного Альянса, убитого талибами 9 сентября 2001 года. О борьбе с талибами заявил его сын — Ахмед Шейх Масуд-младший.

[ + – ] Самый известный полевой командир афганских моджахедлв, "Панджшерский лев" Ахмад Шах Масуд, ликвидированный силами безопасности Талибана в 2001 году.

В интервью американскому изданию The New York Times он сообщил, что пойдет по пути борьбы, которым шел его отец, что у его сторонников есть оружие, которым им удалось запастись, и что он был уверен, что этот день настанет, призвав борцов за веру (моджахедов) к борьбе против талибов.

Стоит напомнить, что Ахмед Шейх Масуд-младший обучался и воспитывался в британской военной академии в Сандхерсте, где проходили и проходят обучение большинство членов семейств, правящих на Аравийском полуострове, а его отец получил образование во Франции. Иными словами — оба прошли подготовку за рубежом.

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Поддержал Масуда-младшего и беглый вице-президент Афганистана Омралла Салех, который также скрывается в Панджшере, и объявил себя там "новым президентом страны".

Свое решение он обосновал положениями афганской конституции, в соответствии с которыми вице-президент становится временным президентом страны в случае смерти, "бегства" или "исчезновения" президента и полностью берет на себя его обязанности. Он обратился ко всем военнослужащим афганской армии пробираться в Панджшир и на этот призыв, по его собственным словам, откликнулись 10 тысяч военных.

Известно, что ОАЭ приняли у себя беглого афганского президента по указанию США. Выступив с интервью через несколько дней после своего бегства, Ашраф Гани подчеркнул, что покинул Кабул точно так же, как его покинул основатель Талибана Мулла Омар 20 лет назад, то есть, он пообещал вернуться снова. Причиной своего бегства он называет заговор против него и желание избежать кровопролития в стране.

Я был полностью уверен, что сбежавший из Кабула от наступающего Талибана экс-президент Афганистана Ашраф Гани будет искать убежище в ОАЭ – это уже закономерно и логично. Почему?

Как только началась "Арабская весна", сопровождавшаяся падением некоторых автократических режимов в арабском мире, многие коррумпированные чиновничьи кланы стремились спасти награбленное у народа добро, поместив его именно в банковскую систему ОАЭ.

Это касалось Туниса, Ливии и того же Египта, а чуть позже многие сирийские коррумпированные "деловые" кланы поступили также – все туда.

Мы все помним, как после начала американской оккупации из иракских музеев исчезли раритеты и экспонаты, некоторые из которых вскоре появились в коллекции новоиспеченного музея ОАЭ, не говоря о миллиардных суммах, которые осели на счетах эмиратских банков.

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Государственные закупки по программе вооружения и другим инфраструктурным проектам одной нефтяной североафриканской страны до сих пор осуществляются только через эмиратские банки для того, чтобы внушительные откаты и комиссионные гонорары остались там – и об этом все в арабском мире знают.

Так что выбор ОАЭ со стороны сбежавшего из Афганистана ставленника США вписывается в ту же логику.

Понятно, что после нормализации отношений между ОАЭ и Израилем все эти финансовые ресурсы будут успешно инвестированы в высокотехнологичную промышленность Израиля, что обеспечит ему неоспоримо твердые позиции во всем регионе.

Тем временем, Франция играет в Афганистане свою игру. После взятия талибами Кабула президент Макрон выступил с заявлением о необходимости борьбы с исламским терроризмом во всех его проявлениях. Видимо, Макрон еще не вышел из образа ярого "анти-исламиста" в контексте его предвыборной президентской кампании.

Подчеркнем, что никто из европейских лидеров не выступил с подобным заявлением. Вскоре в сети появилось фото, на котором запечатлен Ахмед Шейх Масуд-младший с Бернаром Анри Леви в Афганистане (Леви- французский политический журналист, философ, писатель, позиционирующий себя борцом против радикального исламизма и активно участвовавший в пропагандистских кампаниях против режимов в ряде арабских стран — Ред).

[ + – ] В сети появилось фото, на котором запечатлен Ахмед Шейх Масуд-младший с Бернаром Анри Леви в Афганистане

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Появление этого человека говорит о том, что в этом конкретном месте намечаются боевые действия и кровопролитие, а своей встречей с Леви Масуд-младший демонстрирует поддержку со стороны Франции, которая будет поставлять деньги, оружие и разведданные, полученные через искусственные спутники.

Мэр Парижа, в свою очередь, призвала к поддержке "сопротивления" в Афганистане во главе с Ахмед Шейх Масудом-младшим, что само по себе странно, ведь иностранные дела не являются ее компетенцией.

Это значит, что ей это поручили. Франция не решается вмешиваться в Афганистан в одиночку, но посылает сигналы России, Китаю, другим странам, чтобы узнать, кто согласится ее поддержать в этой авантюре.

Видно, что Франция готовилась к такому повороту событий заранее, полгода назад она организовала чествование памяти Масуда-старшего, пригласив с этой целью для участия в церемонии Масуда-младшего.

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Территория провинции Панджшер имеет сложный горный рельеф, затрудняющий ведение наземных боевых действий, а бороться с укрывшимся там противником можно лишь силами авиации или диверсионными операциями против руководства скрывающихся там отрядов.

У движения Талибан многолетний опыт ведения военных действий, вероятно оно прибегнет к практике физической ликвидации лидеров сил сопротивления, а французские спецслужбы будут этому препятствовать.

Возможно, талибы также прибегнут к разжиганию розни между племенами, населяющими этот район, а Франция постарается разжечь рознь на этнической основе между таджиками и пуштунами. Ведь, большая часть населения этой провинции состоит из таджиков, в отличие от движения Талибан, состоящего из пуштунов. По-видимому французы и делают ставку на конфликт на этнической основе.

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