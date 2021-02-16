Спасти "Мрию". Дадут ли арабские шейхи деньги на украинскую космическую науку

Еще будучи школьниками в Алжире мы внимательно наблюдали за запусками космических ракет как в СССР, так и в США – даже в школьной программе по чтению у нас были тексты с иллюстрациями о том, как Гагарин первым покорил космос, про высадку человека на Луну, где красивые картинки приковывали наше внимание: стыковка и расстыковка модулей, и обрисовка траекторий корабля с датами.

Позже своими глазами я увидел огромный самолет "Мрия", который взмывал в воздух после того, неся на спине знаменитый челнок "Буран" — это был последний выстрел советской космической программы в ворота американцев.

Полностью автоматизированный процесс. Ничто не предвещало, что именно на этой первой и последней экспедиции космического корабля многоразового использования и завершится процесс советско-американской гонки на этом поприще.

Эстафету подхватили китайцы – это они вместо России включились в гонку за первенство в освоении "красной" планеты – Марс.

Этому соперничеству между Пекином и Вашингтоном недавно исполнилось 12 лет. Китайцы успешно доставили на орбиту красной планеты свой аппарат в рамках программы "Тяньвень", который передал четкую фотографию поверхности планеты.

Аппарат состоит из посадочной платформы с первым китайским марсоходом, а также орбитального аппарата.

Пекин всерьез взялся за красную планету: китайские ученые намерены изучить ионосферу планеты и искать залежи водяного льда на ее поверхности.

Американцы изучают эту планету еще с "советских" времен и успели многое, и они не допустят первенства Китая в этом плане, поэтому решили переложить часть расходов своей марсианской эпопеи на эмиратских шейхов.

У американцев есть большой опыт отправки экспедиций к красной планете (с 1964 года), число запланированных запусков 36, 12 из которых уже реализованы.

Сейчас к планете вслед за китайским и "эмиратским" аппаратами отправляется американский марсоход "Perseverance" (Настойчивость).

Над американской программой работают двести ученых и исследователей в координации с институтом атмосферной и космической физики в Университете Колорадо, а также с другими организациями, такими как Университет штата Аризонаи Калифорнийский университет в Беркли.

Когда исследования и разработки по финансовым причинам начали буксовать, американцы предложили амбициозным шейхам из ОАЭ включиться в работу путем финансирования, создав при этом космический центр имени Мухаммеда ибн Рашида – правителя Дубая, в Колорадо – скорее всего, переименовали американскую лабораторию, заплатив за это 200 миллионов долларов.

В Дубае для престижа и политического пиара решили открыть филиал Центра в ОАЭ. Таким образом, американцы вышли из сложившейся ситуации, сэкономив деньги своих налогоплательщиков.

После окончания исследований и проектирования на бумаге, ОАЭ с американцами обратились к японскому гиганту "Мицубиси" с целью воплотить задуманное в железо – создать межпланетную станцию с очень обнадеживающим названием «Амаль» ("Надежда" по-арабски), также были выделены и другие суммы, чтобы разблокировать американский проект, дабы не проиграть китайцам.

Итак, одно изделие из американского марсианского арсенала было переименовано в арабскую "Надежду", и американцы опять включились в гонку с китайцами.

Вот, почему эмиратский аппарат был запущен из японского космодрома Танэгасима с помощью японской же ракеты. Аппарат, который 9 февраля 2021 года успешно вышел на орбиту Красной планеты – первым из трех, нацелившихся туда.

Но до намеченного старта правителю Дубая Мухаммеду ибн Рашиду в голову пришла мысль – нужно продемонстрировать свое детище заждавшейся этого события публике с целью политического шоу.

Как мы знаем, существует жесткая конкуренция между правителями стран Арабского залива, особенно между Катаром и ОАЭ. Тут ибн Рашид решил ударить космосом и транслировать свое присутствие возле космического аппарата по всем каналам – что поделаешь, престиж.

Собственно говоря, весь этот ажиотаж и финансирование были направлены на то, чтобы красоваться в медийной среде рядом с этим аппаратом и торжествовать над своими недругами — менталитет бедуинов.

Но тут американцы возразили правителю Дубая, дескать, США находятся в жесткой конкуренции с Китаем, и нет времени для такого пустого пиара.

После долгих и напряженных переговоров американцы пошли на уступки амбициозному шейху с одним условием – профинансировать еще один старт аналогичного американского аппарата на Марс в укор китайцам.

Именно этот аппарат сейчас и летит следом за двумя: китайскими и эмиратским, и подходит к орбите Марса.

Это уступка стоила шейху 137 миллионов долларов, чтобы транспортировать изделие из Японии в Дубай – туда и обратно.

Был создан специальный контейнер для его транспортировки с соблюдением всех физических параметров: температура, влажность и прочие характеристики.

Изделие было доставлено для фотосессии на борту украинского самолета "Антонов" — тут и Украине повезло получить кусочек этого пирога в размере 36 миллионов долларов (как пишет египтянин Халед Рифаат Салех – специалист по космосу на своей странице в Фб).

К слову, украинский самолет-гигант "Мрия" может использоваться в качестве воздушной стартовой платформы для запуска разного рода космических аппаратов, как это было с "Морским стартом".

Амбициознные эмиратские шейхи могут включиться в эту работу и финансировать украинскую космическую науку в координации с американцами — есть такой вариант для спасения украинского космического потенциала.

А на снимке — первый эмиратский космонавт Хазза Аль Мансури.

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Публикуется с согласия автора.