Арабское лето. Почему через 10 лет после "арабской весны" Тунис снова на пороге революции

В эти дни в Тунисе произошел фактический государственный переворот на фоне крупнейших со времен "арабской весны" 2011 года массовых протестов граждан, вызванных ухудшившейся из-за "ковидного скачка" экономической ситуацией в этой североафриканской стране. Граждане требуют отправить в отставку правительство, которое, по их мнению, не справилось с обострением эпидемии. В столицу ввели войска, аэропорты и границы закрыты, а президент распустил парламент. Что же происходит в Тунисе и в каком направлении развивается ситуация? Об этом читайте в авторской колонке эксперта по арабскому востоку Аурагха Рамдана.

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Сегодня Тунис переживает шок, вызванный решением президента Кайса Саида узурпировать власть в стране, отправив в отставку премьер-министра Хишама аль-Мешиши и приостановив работу парламента, в условиях крупнейшего политического кризиса в стране со времен "арабской весны" — революции 2011 года.

Президент Каис Саид считает, что принятые им решения являются ответом на требования по реформированию политической жизни в стране, с которыми выступают участники многочисленных демонстраций.

Нынешнее развитие ситуации является следствием тех событий и инцидентов, которые произошли после 2011 года, когда в стране произошла революция, в результате которой был свергнут многолетний фактический диктатор, президент Зин эль-Абидин Бен Али.

Тогда умеренная исламистская партия "Ан-Нахда", запрещенная при Бен Али, получила большинство мест в парламенте и сформировала коалицию со светскими партиями с целью разработки новой конституции.

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В 2013 году после массовых протестов и начала национального диалога "Ан-Нахда" потеряла власть в стране, а ее место заняло правительство технократов.

В 2014 году Беджи Каид Эссебси выиграл первые свободные президентские выборы в Тунисе, после чего страна оказалась в пучине вооруженных операций "Исламского государства".

Положение дел не менялось до тех пор, пока страна не оказалась в ситуации серьезного экономического кризиса, и в 2019 году тунисцы избрали президентом независимого политика Кайса Саида, который назначил премьер-министром Элиеса Фахфаха. Однако последний был вынужден уйти в отставку всего через несколько месяцев после назначения в связи с подозрениями в коррупции.

В 2020 году Саид назначает премьер-министром Хишама аль-Машиши.

Аль-Машиши довольно быстро рассорился с президентом, и вскоре после этого его правительство столкнулось с рядом системных кризисов, последовавших один за другим, самыми заметными из которых были противодействие пандемии коронавируса и необходимость проведения срочных экономических реформ.

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Год спустя, то есть через десять лет после революции, по Тунису прокатилась новая волна протестов в ответ на "полицейское насилие" и после того, как пандемия коронавируса опустошила и без того слабую экономику страны.

Недоверие между Саидом и Аль-Машиши еще больше усилилось после того, как президент республики возразил против инсинуаций премьер-министра по поводу назначения Саидом двух советников, связанных с прежним режимом.

Разногласия между двумя сторонами еще больше обострились после того, как Аль-Машиши уволил ряд министров, связанных с Саидом, а затем произвел перестановки в кабинете министров, которые президент отклонил под предлогом обвинений в коррупции.

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