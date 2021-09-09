Пощечина США. Что значит инаугурация правительства Талибана в годовщину терактов 11 сентября

Vingt ans après — это не строки из приключенческого романа известного французского писателя Александра Дюма, а реальная жизнь на улицах разрушенного "цивилизаторами" Афганистана.

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Политологи вдруг стали занимать место вирусологов, а с недавних пор они, волшебным образом, превратились в "Талибологов"

Талибы будут проводить инаугурацию своего новоиспеченного правительства 11 сентября 2021 года, спустя 20 лет после трагических событий в Нью-Йорке, что стали поводом для оккупации Афганистана. Что это? Пощечина от талибов американской администрации?

Многие члены этого правительства — выпускники знаменитого учреждения "Гуантанамо" с отличием!

Американцы рассчитывали на то, что талибам не удержать власть и скатятся в пучину гражданской войны, судя по количеству оружия, оставленного своей "подкормленной" армии.

[ + – ] 11 сентября 2001 года несколько управляемых террористами-смертниками самолетов врезались в "башни-близнецы" Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Это событие было использовано администрацией США как предлог для оккупации Афганистана.

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Международное сообщество раскритиковало состав нового афганского правительства.

Позицию иностранных государств в отношении состава нового правительства Афганистана, сформированного движением Талибан, можно охарактеризовать как настороженно- негативную.

Так, Германия, Китай и Япония сдержанно и осторожно отреагировали на объявление состава временного правительства Талибана.

Мулла Хасан Ахунд, один из помощников покойного основателя движения муллы Омара, был назначен премьер-министром нового правительства, а Сираджуддин Хаккани, сын основателя "сети Хаккани", которую Соединенные Штаты классифицируют как террористическую организацию, был назначен министром внутренних дел.

Состав нового правительства талибов полностью противоречит позиции западных держав о том, что в правительстве должны быть представлены все слои и национальности страны.

По словам главы немецкого МИДа, у Германии нет причин для оптимизма в отношении ситуации в Афганистане. Он сказал: "Объявление временного правительства, в котором другие группы не будут участвовать, и насилие, которое имело место вчера против демонстрантов и журналистов в Кабуле, не являются оптимистическими признаками".

Представитель Японии сказал, что его страна наблюдает за действиями талибов и будет продолжать сотрудничать с США и другими странами, выразив при этом обеспокоенность за безопасность своих граждан в Афганистане. Он также пообещал поддержать желающих покинуть Афганистан японцев.

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Организация Объединенных Наций заявила, что по ее мнению, в стране не обеспечиваются основные потребности из-за нехватки продовольствия и других товаров. По ее словам, более полумиллиона афганцев были вынуждены покинуть дома и перебраться в другие районы страны.

Иран возобновил критику вновь сформированного правительства, заявив, что оно "игнорирует необходимость формирования инклюзивного правительства в стране". Со стороны Ирана была выражена обеспокоенность по поводу "иностранного вмешательства и использования военной силы вместо диалога для удовлетворении требований различных этнических групп в Афганистане". Ранее Тегеран направил косвенное предупреждение, выразив недовольство составом временного правительства в Кабуле.

Со своей стороны, Китай выразил готовность продолжить контакты с лидерами нового правительства Талибана в Афганистане, назвав его формирование "необходимым шагом" в восстановлении страны. Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана. "Мы надеемся, что новые афганские власти прислушаются к мнению людей всех этносов и групп, чтобы удовлетворить чаяния своего народа и международного сообщества", — сказал Ван.

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Предполагается, что после объявления временного правительства "Талибан" будет убеждать афганцев, выходящих на демонстрации в крупных городах, в своих добрых намерениях.

Так на следующий день после убийства двух человек в Герате, прошли новые демонстрации против движения. По сообщениям иностранных СМИ талибы разогнали небольшой марш протеста в Кабуле, то же самое произошло в Файзабаде.

Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид сказал, что "эти демонстрации незаконны до тех пор, пока правительственные учреждения не возобновили работу, а законы еще не объявлены", призвав СМИ "не освещать их".

Кроме того, во вторник в Кабуле для разгона демонстраций протеста против боевых действий в Панджшире производилась стрельба в воздух.

По данным Ассоциации независимых афганских журналистов, базирующейся в Кабуле, 14 журналистов, как афганских, так и иностранных, были ненадолго задержаны во время протестов, но затем были отпущены.

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