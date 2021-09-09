Ляпас для США. Що означає інавгурація уряду Талібану в річницю терактів 11 вересня

Vingt ans après — це не рядки з пригодницького роману відомого французького письменника Александра Дюма, а реальне життя на вулицях зруйнованого "цивілізаторами" Афганістану.

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Політологи раптом стали займати місце вірусологів, а з недавніх пір вони, чарівним чином, перетворилися в "Талібологів".

Таліби будуть проводити інавгурацію свого новоспеченого уряду 11 вересня 2021 року, через 20 років після трагічних подій у Нью-Йорку, що стали приводом для окупації Афганістану. Що це? Ляпас від талібів американській адміністрації?

Багато членів цього уряду — випускники знаменитої установи "Гуантанамо" з відзнакою!

Американці розраховували на те, що талібам не втримають владу і скотяться у вир громадянської війни, судячи з кількості зброї, залишеної своїй "підживленій" армії.

[ + – ] 11 вересня 2001 кілька керованих терористами-смертниками літаків врізалися у "вежі-близнюки" Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Ця подія була використана адміністрацією США як привід для окупації Афганістану.

Міжнародне співтовариство розкритикувало склад нового афганського уряду.

Позицію іноземних держав щодо складу нового уряду Афганістану, сформованого рухом Талібан, можна охарактеризувати як насторожено-негативну.

Так, Німеччина, Китай і Японія стримано й обережно відреагували на оголошення складу тимчасового уряду Талібану.

Мулла Хасан Ахунд, один з помічників покійного засновника руху мулли Омара, був призначений прем'єр-міністром нового уряду, а Сіраджуддін Хаккані, син засновника "мережі Хаккані", яку Сполучені Штати класифікують як терористичну організацію, був призначений міністром внутрішніх справ.

Склад нового уряду талібів повністю суперечить позиції західних держав про те, що в уряді повинні бути представлені всі верстви і національності країни.

За словами глави німецького МЗС, у Німеччини немає причин для оптимізму щодо ситуації в Афганістані. Він сказав: "Оголошення тимчасового уряду, у якому інші групи не братимуть участі, і насильство, яке відбулося вчора проти демонстрантів і журналістів у Кабулі, не є оптимістичними ознаками".

Представник Японії сказав, що його країна спостерігає за діями талібів і буде продовжувати співпрацювати із США та іншими країнами, висловивши при цьому занепокоєння за безпеку своїх громадян в Афганістані. Він також пообіцяв підтримати японців, охочих покинути Афганістан.

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Організація Об'єднаних Націй заявила, що на її думку, у країні не забезпечуються основні потреби через брак продовольства та інших товарів. За її словами, понад півмільйона афганців були змушені покинути домівки і перебратися в інші райони країни.

Іран відновив критику новосформованого уряду, заявивши, що він "ігнорує необхідність формування інклюзивного уряду в країні". З боку Ірану було висловлено занепокоєння з приводу "іноземного втручання і використання військової сили замість діалогу для задоволення вимог різних етнічних груп в Афганістані". Раніше Тегеран направив непряме попередження, висловивши невдоволення складом тимчасового уряду в Кабулі.

Зі свого боку, Китай висловив готовність продовжити контакти з лідерами нового уряду Талібану в Афганістані, назвавши його формування "необхідним кроком" у відновленні країни. Представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, виступаючи на пресконференції в Пекіні, заявив, що Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Афганістану. "Ми сподіваємося, що нова афганська влада прислухається до думки людей усіх етносів і груп, щоб задовольнити сподівання свого народу і міжнародної спільноти", — сказав Ван.

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Передбачається, що після оголошення тимчасового уряду "Талібан" буде переконувати афганців, які виходять на демонстрації у великих містах, у своїх добрих намірах.

Так, наступного дня після вбивства двох осіб у Гераті, пройшли нові демонстрації проти руху. За повідомленнями іноземних ЗМІ, таліби розігнали невеликий марш протесту в Кабулі, те ж саме відбулося у Файзабаді.

Офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід сказав, що "ці демонстрації незаконні доти, поки урядові установи не відновили роботу, а закони ще не оголошені", закликавши ЗМІ "не висвітлювати їх".

Крім того, у вівторок у Кабулі для розгону демонстрацій протесту проти бойових дій у Панджширі здійснювалася стрілянина в повітря.

За даними Асоціації незалежних афганських журналістів, що базується в Кабулі, 14 журналістів, як афганських, так і іноземних, були ненадовго затримані під час протестів, але потім були відпущені.

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