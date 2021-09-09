Ляпас для США. Що означає інавгурація уряду Талібану в річницю терактів 11 вересня
Чому інавгурація нового уряду Талібану відбудеться саме 11 вересня — у двадцяту річницю терактів у Нью-Йорку, що стали приводом для американської окупації Афганістану.
Vingt ans après — це не рядки з пригодницького роману відомого французького письменника Александра Дюма, а реальне життя на вулицях зруйнованого "цивілізаторами" Афганістану.
Політологи раптом стали займати місце вірусологів, а з недавніх пір вони, чарівним чином, перетворилися в "Талібологів".
Таліби будуть проводити інавгурацію свого новоспеченого уряду 11 вересня 2021 року, через 20 років після трагічних подій у Нью-Йорку, що стали приводом для окупації Афганістану. Що це? Ляпас від талібів американській адміністрації?
Багато членів цього уряду — випускники знаменитої установи "Гуантанамо" з відзнакою!
Американці розраховували на те, що талібам не втримають владу і скотяться у вир громадянської війни, судячи з кількості зброї, залишеної своїй "підживленій" армії.
Міжнародне співтовариство розкритикувало склад нового афганського уряду.
Позицію іноземних держав щодо складу нового уряду Афганістану, сформованого рухом Талібан, можна охарактеризувати як насторожено-негативну.
Так, Німеччина, Китай і Японія стримано й обережно відреагували на оголошення складу тимчасового уряду Талібану.
Мулла Хасан Ахунд, один з помічників покійного засновника руху мулли Омара, був призначений прем'єр-міністром нового уряду, а Сіраджуддін Хаккані, син засновника "мережі Хаккані", яку Сполучені Штати класифікують як терористичну організацію, був призначений міністром внутрішніх справ.
Склад нового уряду талібів повністю суперечить позиції західних держав про те, що в уряді повинні бути представлені всі верстви і національності країни.
За словами глави німецького МЗС, у Німеччини немає причин для оптимізму щодо ситуації в Афганістані. Він сказав: "Оголошення тимчасового уряду, у якому інші групи не братимуть участі, і насильство, яке відбулося вчора проти демонстрантів і журналістів у Кабулі, не є оптимістичними ознаками".
Представник Японії сказав, що його країна спостерігає за діями талібів і буде продовжувати співпрацювати із США та іншими країнами, висловивши при цьому занепокоєння за безпеку своїх громадян в Афганістані. Він також пообіцяв підтримати японців, охочих покинути Афганістан.Важливо
Організація Об'єднаних Націй заявила, що на її думку, у країні не забезпечуються основні потреби через брак продовольства та інших товарів. За її словами, понад півмільйона афганців були змушені покинути домівки і перебратися в інші райони країни.
Іран відновив критику новосформованого уряду, заявивши, що він "ігнорує необхідність формування інклюзивного уряду в країні". З боку Ірану було висловлено занепокоєння з приводу "іноземного втручання і використання військової сили замість діалогу для задоволення вимог різних етнічних груп в Афганістані". Раніше Тегеран направив непряме попередження, висловивши невдоволення складом тимчасового уряду в Кабулі.
Зі свого боку, Китай висловив готовність продовжити контакти з лідерами нового уряду Талібану в Афганістані, назвавши його формування "необхідним кроком" у відновленні країни. Представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, виступаючи на пресконференції в Пекіні, заявив, що Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Афганістану. "Ми сподіваємося, що нова афганська влада прислухається до думки людей усіх етносів і груп, щоб задовольнити сподівання свого народу і міжнародної спільноти", — сказав Ван.Важливо
Передбачається, що після оголошення тимчасового уряду "Талібан" буде переконувати афганців, які виходять на демонстрації у великих містах, у своїх добрих намірах.
Так, наступного дня після вбивства двох осіб у Гераті, пройшли нові демонстрації проти руху. За повідомленнями іноземних ЗМІ, таліби розігнали невеликий марш протесту в Кабулі, те ж саме відбулося у Файзабаді.
Офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід сказав, що "ці демонстрації незаконні доти, поки урядові установи не відновили роботу, а закони ще не оголошені", закликавши ЗМІ "не висвітлювати їх".
Крім того, у вівторок у Кабулі для розгону демонстрацій протесту проти бойових дій у Панджширі здійснювалася стрілянина в повітря.
За даними Асоціації незалежних афганських журналістів, що базується в Кабулі, 14 журналістів, як афганських, так і іноземних, були ненадовго затримані під час протестів, але потім були відпущені.