RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ Таліби захопили Афганістан

Паперовий "лев". П'ять причин поразки Панджшерського повстання проти талібів в Афганістані

Усього тиждень знадобився талібам, щоб розбити основні сили Панджшерського опору і розсіяти їх по окрузі, захопивши останню непідконтрольну провінцію разом із мавзолеєм Ахмада Шаха Масуда. Про що говорить поразка панджшерців?

Ілія Куса
Ілія Куса
Політичний аналітик, Український інститут майбутнього
316
Лідер програв талібам опору в провінції Панджшер Ахмад Шах Масуд-молодший
Під прапори Масуда-молодшого зібралися не так уже й багато бійців. В інших провінціях Афганістану опір взагалі не підтримали.

Усього якийсь тиждень знадобився талібам, щоб розбити основні сили Панджшерського опору і розсіяти їх по окрузі, захопивши останню "неприступну" провінцію, разом із містом Базарак і мавзолеєм Ахмада Шаха Масуда.

Фронт опору проіснував у вигляді такої собі подоби бунтівної вольниці всього місяць. Тепер вони розбіглися по горах та ущелинах, звідки, швидше за все, продовжать псувати життя талібам, але вже в набагато менших масштабах.

Про що нам говорить поразка панджшерців?

По-перше, тепер відкрита дорога до формування талібського уряду, оголошення якого двічі переносилося через політичні торги з Ахмадом Масудом-молодшим та іншими бунтівниками.

У нього, швидше за все, увійдуть представники інших, дрібніших, політичних сил, які брали участі в боях у Панджшері — ті, хто встиг вскочити у вагон переговорів, і завбачливо залишився в стороні від руху опору, який набирав обертів.

Ну, наприклад, клани Хаміда Карзая, Абдулли Абдулли, Ісмаїла Хана, Атто Мухаммеда Нура, Мухаммеда Мохаккіка та інших.

По-друге, люди втомилися від війни і їм було глибоко плювати на Панджшер і всю цю спробу вибудувати навколо нього пропагандистський образ якогось "Дев'ятого легіону".

З'ясувалося, під прапори Масуда-молодшого, котрий місяць закликав до національного повстання проти талібів, зібралося не так вже й багато бійців. В інших провінціях опір взагалі не підтримали, кілька млявих, спорадичних спалахів не береться до уваги, їх таліби швидко придушили.

По-третє, зовнішні гравці проігнорували героїчні заклики Масуда-молодшого захищати демократію, свободу та західні цінності.

Усі зробили ставку на стабільність, порядок і передбачуваність. Як сказав міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, немає сенсу підтримувати інші угруповання, якщо "Талібан" контролює Афганістан.

По-четверте, на сторону талібів УЖЕ встали кілька регіональних держав, надавши їм значну стартову зовнішню легітимність — це, перш за все, Туреччина, Катар, Пакистан, Іран, Росія і Китай.

ЄС виставив талібам формальні "умови" для початку діалогу, але визнав, що вже з ними налагодив комунікацію для розв'язування надзвичайних завдань. США теж.

Загалом, розгойдувати човен ніхто не захотів, із талібами всі змирилися, і це по факту прирекло сили Масуда-молодшого, який не зміг мобілізувати навколо себе істотну допомогу Заходу або інших країн, хоча і викликав симпатії ліберальних західних медіа.

По-п'яте, ніякого народження нового Ахмада Шаха Масуда поки що не відбулося. Масуд-молодший опинився в ролі "сина Милосердова", і вийти за її рамки не зміг. Користуючись спадщиною його батька, легендарного "Панджшерського лева", він намагався на ній капіталізуватися, а своєю харизмою витягнути лаври центуріона. Але в нього не вийшло: надто мало досвіду і переоцінка власних сил.

Таліби в мавзолеї "Панджшерського лева" Ахмад Шаха Масуда, колишнього лідера Північного Альянсу, убитого в 2001 році

Разом з Амруллою Салехом, вони намагалися виторгувати для себе посади в майбутньому уряді, але пропустили момент, коли треба було укладати договір, підняли ставки і свої забаганки, чим викликали реакцію з боку радикального крила талібів, які продавили рішення закрити питання силою. Так і сталося.

Хоча я і не заперечую, що лідерів опору ми ще зможемо побачити в політичній системі талібів, якщо вони захочуть в неї увійти, а не бігати в горах все життя. Щоправда, тепер ця кооптація відбуватиметься на умовах "Талібану".

У найближчі дні таліби оголосять про свій уряд. Від його складу буде зрозуміло, які гравці зі старту закріплять свої сфери впливу в Афганістані, а також якою буде подальша внутрішня політика "Талібану" в Афганістані.

Ще пізніше ми будемо спостерігати за політичною боротьбою вже всередині самого "Талібану", за монополію на насильство, за вибудовування вертикалі влади, за контроль над потоками і вплив на ключові міста.

Уже зараз простежується тріщина між умовним "кандагарським угрупованням" і "кабульським угрупованням" талібів, не кажучи вже про вплив меншин, які вимагатимуть гарантій їх участі як мінімум у місцевому самоврядуванні.

Першоджерело.