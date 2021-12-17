Самi cебе звоювали. Що інтерв'ю Богдана Гордону говорить про якість влади в Україні

Мене всі запитують про те, чи я дивився інтерв'ю Дмитра Гордона з Андрієм Богданом і яка моя думка. Зрозуміло, що будучи в гостях у багатостраждального прекрасного та гостинного українського народу, я апріорі не маю права давати свою оцінку з тих питань, що стосуються внутрішньополітичної боротьби — це справа невдячна. Якщо станеш на чийсь бік, завтра вони помиряться і ти будеш крайнім.

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Ми навчилися на Сході всьому та надивилися на те, як руйнувалися цілі держави.

Не приховую, що для мене транслювати "мат" із вуст високого чиновника, нехай колишнього, це неприйнятно. Його слухають діти, покоління, котре підростає, і це генерує нездоровий тренд у вітчизняній політичній культурі!

Після того, як дослухав останній акорд у цій "симфонії", мало не закурив! Адже ніколи в житті не брав цигарку в рот і не пив, а мені вже за п'ятдесят…

Ні гостра економічна криза, ні пряма військова агресія і навіть епідемія, не в змозі зруйнувати та ліквідувати державу, але держава може знищити злочинну недбалість у системі її управління через відсутність професіоналів.

Надмірне захоплення політичною полемікою обов'язково призведе до розколу суспільства через безграмотну поляризацію в суспільно-політичному полі.

Суспільство — складна та багаторівнева система і вона впирається у свою "ядерну" підкладку. Щойно політики починають загравати з цією конструкцією без урахування такого критерію, як "запас міцності" власне системи, то одного разу всі прокинуться без рідної держави — спрацює ланцюгова реакція через такі "неконструктивні" полеміки.

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У поліконфесійному та багатонаціональному суспільстві не можна обговорювати питання Віри та тлумачити Історію вголос у маніпулятивному режимі — це вже запрограмований запуск механізму громадянської війни у перспективі.

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Грамотно написаний код, часом дуже короткий, творить чудеса у цифрових додатках. Так само діє недбало сказане слово лідером країни у громадській сфері — спіч Лідера має бути вивіреним і чітко з математичною точністю сказаним. Це той самий Код, який може систему виправити або "завести в домовину".

Потенційні іноземні інвестори та партнери (вони не лише західні!) уважно стежать за дискусіями в публічному просторі в Україні. І дуже важко бути ефективним адвокатом для України, коли деякі політики та чиновники підбивають своїм "неконструктивним" виконанням.

Державі потрібен ефективний менеджмент, коли країна переживає гостру соціально-економічну кризу.

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Потрібно оптимізувати суверенні ресурси та зберегти те, що зараз працює ефективно, оголосивши мораторій на ті "проблеми", які з'їдають цей же ресурс, поки не наберемо сили — економічні та геополітичні.

Я пам'ятаю, коли ще не було мобільного зв'язку, ми часто втрачали одне одного на ринках. Ми просто поверталися до того місця, де ми розійшлися! Саме цей рецепт і потрібен — повернутись у нульову точку із суперечливих питань, тим часом перезавантажити економіку так, як вигідно українцям, а не французам чи полякам чи комусь ще.

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