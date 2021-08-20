Франція вступає в гру. Чи є шанси у антиталібського опору в Афганістані

Що робить відомий Бернар Анрі Леві в Панджшері?

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Уряд Франції ухвалив рішення про постачання озброєнь опозиційним руху Талібан силам в Афганістані. За рішенням Франції першими, хто отримає цю зброю, стануть сили, що розташовані в провінції Панджшер — батьківщині загиблого 20 років тому Ахмеда Шейха Масуда — відомого польового командира моджахедів, колишнього лідера Північного Альянсу, убитого талібами 9 вересня 2001 року. Про боротьбу з талібами заявив його син — Ахмед Шейх Масуд-молодший.

[ + – ] Найвідоміший польовий командир афганських моджахедів, "Панджшерський лев" Ахмад Шах Масуд, ліквідований силами безпеки Талібану в 2001 році.

В інтерв'ю американському виданню The New York Times він повідомив, що піде по шляху боротьби, яким йшов його батько, що у його прихильників є зброя, якою їм вдалося запастися, і що він був впевнений, що цей день настане, закликавши борців за віру (моджахедів) до боротьби проти талібів.

Варто нагадати, що Ахмед Шейх Масуд-молодший навчався і виховувався в британській військовій академії в Сандхерсті, де проходили і проходять навчання більшість членів родин, які правлять на Аравійському півострові, а його батько отримав освіту у Франції. Іншими словами — обидва пройшли підготовку за кордоном.

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Підтримав Масуда-молодшого і віцепрезидент-втікач Афганістану Омралла Салех, який також ховається в Панджшері, і оголосив себе там "новим президентом країни".

Своє рішення він обґрунтував положеннями афганської конституції, відповідно до яких віцепрезидент стає тимчасовим президентом країни в разі смерті, "втечі" або "зникнення" президента і повністю бере на себе його обов'язки. Він звернувся до всіх військовослужбовців афганської армії пробиратися в Панджшир, і на цей заклик, за його власними словами, відгукнулися 10 тисяч військових.

Відомо, що ОАЕ прийняли в себе афганського президента-втікача за вказівкою США. Виступивши з інтерв'ю через кілька днів після своєї втечі, Ашраф Гані підкреслив, що покинув Кабул точно так само, як його покинув засновник Талібану Мулла Омар 20 років тому, тобто, він пообіцяв повернутися знову. Причиною своєї втечі він називає змову проти нього і бажання уникнути кровопролиття в країні.

Я був повністю впевнений, що експрезидент Афганістану Ашраф Гані, який утік з Кабула від Талібану, що наступав, буде шукати притулок в ОАЕ — це вже закономірно і логічно. Чому?

Як тільки почалася "Арабська весна", що супроводжувалася падінням деяких автократичних режимів в арабському світі, багато корумпованих чиновницьких кланів прагнули врятувати награбоване в народу добро, помістивши його саме в банківську систему ОАЕ.

Це стосувалося Тунісу, Лівії та того ж Єгипту, а трохи пізніше багато сирійських корумпованих "ділових" кланів вчинили так само — все туди.

Ми всі пам'ятаємо, як після початку американської окупації з іракських музеїв зникли раритети і експонати, деякі з яких незабаром з'явилися в колекції новоспеченого музею ОАЕ, не кажучи про мільярдні суми, які осіли на рахунках еміратських банків.

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Державні закупівлі за програмою озброєння та інших інфраструктурних проектів однієї нафтової північноафриканської країни досі здійснюються тільки через еміратські банки для того, щоб значні відкати і комісійні гонорари залишилися там — і про це всі в арабському світі знають.

Так що вибір ОАЕ з боку втікача з Афганістану, який є ставленикком США, вписується в ту ж логіку.

Зрозуміло, що після нормалізації відносин між ОАЕ та Ізраїлем всі ці фінансові ресурси будуть успішно інвестовані в високотехнологічну промисловість Ізраїлю, що забезпечить йому незаперечно тверді позиції в усьому регіоні.

Тим часом Франція грає в Афганістані свою гру. Після взяття талібами Кабула президент Макрон виступив із заявою про необхідність боротьби з ісламським тероризмом у всіх його проявах. Мабуть, Макрон ще не вийшов з образу ярого "антиісламіста" в контексті його передвиборної президентської кампанії.

Підкреслимо, що ніхто з європейських лідерів не виступив із подібною заявою. Незабаром в мережі з'явилося фото, на якому зображений Ахмед Шейх Масуд-молодший з Бернаром-Анрі Леві в Афганістані (Леві французький політичний журналіст, філософ, письменник, який позиціонує себе борцем проти радикального ісламізму й активно брав участь в пропагандистських кампаніях проти режимів у низці арабських країн — ред).

[ + – ] У мережі з'явилося фото, на якому зображений Ахмед Шейх Масуд-молодший з Бернаром-Анрі Леві в Афганістані

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Поява цієї людини говорить про те, що в цьому конкретному місці намічаються бойові дії і кровопролиття, а своєю зустріччю з Леві Масуд-молодший демонструє підтримку з боку Франції, яка буде поставляти гроші, зброю і розвіддані, отримані через штучні супутники.

Пані мер Парижа, в свою чергу, закликала до підтримки "опору" в Афганістані на чолі з Ахмед Шейх Масудом-молодшим, що саме по собі дивно, адже іноземні справи не є її компетенцією.

Це означає, що їй це доручили. Франція не вирішується втручатися в Афганістан наодинці, але посилає сигнали Росії, Китаю, іншим країнам, щоб дізнатися, хто погодиться її підтримати в цій авантюрі.

Видно, що Франція готувалася до такого повороту подій заздалегідь, півроку тому вона організувала вшанування пам'яті Масуда-старшого, запросивши з цією метою для участі в церемонії Масуда-молодшого.

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Територія провінції Панджшер має складний гірський рельєф, що утруднює ведення наземних бойових дій, а боротися там з противником, який заховався, можна лише силами авіації або диверсійними операціями проти керівництва загонів, які там переховуються.

У руху Талібан багаторічний досвід ведення військових дій, ймовірно, вій вдасться до практики фізичної ліквідації лідерів сил опору, а французькі спецслужби будуть цьому перешкоджати.

Можливо, таліби також вдадуться до розпалювання ворожнечі між племенами, що населяють цей район, а Франція постарається розпалити ворожнечу на етнічній основі між таджиками й пуштунами. Адже велика частина населення цієї провінції складається з таджиків, на відміну від руху Талібан, що складається з пуштунів. Мабуть, французи і роблять ставку на конфлікт на етнічній основі.

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