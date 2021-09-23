Непрохані гості. Чи пустять талібів на трибуну ООН

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що таліби попросили надати їм можливість виступити від імені Афганістану на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

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Представник Організації Об'єднаних Націй (ООН) Стефан Дюжаррік заявив, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш отримав лист від руху з "проханням про участь" у засіданнях Генеральної Асамблеї, зазначивши, що посол колишнього афганського уряду, зі свого боку, попросив виголосити промову від імені Афганістану.

Дюжаррік повідомив, що Організація Об'єднаних Націй ще не визначила, хто представлятиме Афганістан на цих зустрічах, і пояснив, що обидва запити знаходяться на введенні акредитаційного комітету ООН.

Прессекретар пояснив, що лист з боку талібів було підписано Аміром Хан Муттакі, міністром закордонних справ у новому уряді і датований 20 вересня, напередодні початку тижня зустрічей.

Що стосується зустрічного листа, то він був отриманий Генеральним секретарем ООН 15 вересня від Постійного представництва Афганістану при Організації Об'єднаних Націй за підписом посла Гулама Ісхакзаі.

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Дюжаррік не уточнив, чи просив "міністр закордонних справ уряду Ісламського Емірату Афганістан" у своєму листі особисто приїхати в Нью-Йорк для виголошення промови чи хоче відправити її як відеозапис для трансляції на екрані перед Генеральною Асамблеєю, як і у випадку з виступами багатьох глав делегацій держав через пандемію коронавірусу.

У своєму посланні Муттакі сказав, що президент Афганістану Ашраф Гані був "скинутий" (втік) і що всі країни світу "більше не визнають його президентом" Афганістану. Ще він додав, що уряд Талібану призначив Сохейл Шахіна, свого представника в Досі, послом Афганістану в ООН.

Жодна держава у світі поки ще не визнала уряд, сформований талібами. У число умов, які висунуті перед новим керівництвом Афганістану, з метою його визнання входять повага прав жінок і дозвіл всім охочим вільно покинути країну.

До складу акредитаційного комітету ООН входять входять Росія, Китай, США, Швеція, Південна Африка, Сьєрра-Леоне, Чилі, Бутан і Багами.

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Відомо, що у минулому акредитаційний комітет утримувався від прийняття подібних рішень, передаючи їх на розгляд Генеральній Асамблеї для прийняття рішення шляхом голосування.

За словами представника ООН Фархан Хака, розгляд заявки руху "Талібан" про призначення їхнього представника в організації входить в компетенцію комітету, що видає акредитацію в організації. Комітет з надання акредитації в Організації Об'єднаних Націй — це орган, який вирішує, хто повинен представляти Афганістан в Організації Об'єднаних Націй.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після переговорів міністрів закордонних справ Великобританії, Франції, США, Росії та Китаю заявив, що всі п'ять світових держав хочуть "мирного і стабільного Афганістану, в якому гуманітарна допомога могла б розподілятися без проблем і без дискримінації". Вони сподіваються побачити "Афганістан, в якому поважаються права жінок і дівчаток, Афганістан, який не є притулком для тероризму".

Зі свого боку Держдепартамент США підтвердив, що для вивчення питання про представництво талібів в ООН потрібен певний час, і що це не буде зроблено протягом тижня зустрічей у межах 76-ї сесії Генасамблеї.

Представник Держдепартаменту США заявив під час спеціальної пресконференції у вівторок (21 вересня 2021 роки) ввечері: "В Організації Об'єднаних Націй є спеціальний комітет з акредитації, і ми входимо в нього, але для цього потрібен певний час, щоб все обговорити". Далі вона підкреслила, що не очікує, що питання про представництво талібів в ООН буде вирішене протягом тижня зустрічей на високому рівні у межах роботи 76-ї сесії Генасамблеї.

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