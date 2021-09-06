Лицо Талибана. Кто такой мулла Барадар — будущий глава правительства Афганистана

Взгляды мирового сообщества прикованы сегодня к столице Афганистана Кабулу после появления сообщения о том, что вскоре будет объявлен состав нового правительства, которое возглавит страну после захвата власти движением Талибан.

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В четверг 2 сентября 2021 года талибы объявили, что они близки к формированию правительства.

Из источников стало известно, что скорее всего возглавит новое правительство глава политического бюро движения мулла Барадар.

Кто он, Барадар?

Мулла Абдель Гани Барадар, один из основателей движения Талибан.

родился в 1968 году в афганской провинции Орузган, по этническому происхождению — пуштун из племени дуррани.

второй по значимости лидер движения, после Муллы Омара, которому приходился зятем (мужем сестры Омара);

Покойный основатель "Талибана" Мулла Омар назвал его Барадар, что означает "брат";

является одним из четырех основателей движения Талибан;

имел доверительные отношения с руководителем движения "Аль-Каида" Усамой Бен Ладеном, обьявленным в свое время администрацией США "террористом №1"

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Глава политического бюро движения Талибан, по словам знающих его людей имеет твердый характер и пользуется уважением внутри движения, как хороший командующий и переговорщик. В период первого правления Талибана во второй половине девяностых занимал ряд руководящих постов, был заместителем министра обороны Исламского эмирата Афганистан.

[ + – ] Руководители "Талибана" и, как предполагается, будущее правительство Афганистана. Мулла Абдель Гани Барадар - в центре, в черной чалме.

После начала американской агрессии против Афганистана в 2001 году бежал в Пакистан, где в 2010 году был схвачен пакистанской разведкой, после чего 8 лет провел в пакистанской тюрьме. По просьбе американского посланника в Афганистане Займана Халиль Зада был отпущен.

В 2020 году подписал соглашение с американцами в Дохе, согласно которому США обязались вывести свои войска из Афганистана.

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По данным тех же источников, мулла Мухаммад Якуб, сын покойного основателя движения муллы Омара, и Шер Мухаммад Аббас Станикзай также займут видные посты в правительстве.

В интервью радиостанции BBC высокопоставленный чиновник Шер Мохаммад Аббас Станекзай, который был сторонником жесткой линии в первой администрации Талибана, заявил, что женщины смогут продолжать работать, но не смогут занимать места в правительстве или другие высокие государственные должности.

Международная реакция. Первой со стороны Запада стала реакция Великобритании, чей министр иностранных дел Доминик Рааб сказал в минувшую пятницу, что Великобритания не признает новое правительство талибов в Кабуле, но ему придется иметь дело с новой реальностью в Афганистане, добавив, что ему не хотелось бы стать свидетелем социального и экономического краха в Афганистане.

Во время визита в Пакистан Рааб сказал, что было бы невозможно эвакуировать около 15 000 человек из Кабула без сотрудничества с талибами.

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Представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеф Боррель заявил, что блок будет вести переговоры с талибами, но на строгих условиях: "ЕС придется взаимодействовать с новым афганским правительством, но это не означает его признания".

"Чтобы поддержать афганский народ, мы будем вести диалог с новым правительством Афганистана, что не означает его признания, а скорее практический диалог", — сказал он на пресс-конференции.

Он заявил, что этот диалог будет расширяться в зависимости от действий правительства, например, Афганистан не должен становиться плацдармом для экспорта терроризма в другие страны, в стране должны соблюдаться права человека, верховенство закона и свобода СМИ.

МИД ФРГ допускает переговоры с талибами и даже финансовую помощь — но только при соблюдении "Талибаном" ряда условий. В свою очередь, "Талибан" рассчитывает установить дипотношения с Германией. Талибы надеются на финансовую поддержку, гуманитарную помощь и сотрудничество в сферах здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Генеральный секретарь НАТО сказал, что дипломатическое признание талибов станет предметом обсуждения среди партнеров НАТО, но будет зависеть от действий нового афганского правительства.

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