Лицо Талибана. Кто такой мулла Барадар — будущий глава правительства Афганистана
"Покойный основатель "Талибана" Мулла Омар назвал его Барадар, что означает "брат". Террорист Усама бен Ладен был его другом. Кто такой Абдель Гани Барадар и готов ли мир признать его правительство в Афганистане?" Мнение.
Взгляды мирового сообщества прикованы сегодня к столице Афганистана Кабулу после появления сообщения о том, что вскоре будет объявлен состав нового правительства, которое возглавит страну после захвата власти движением Талибан.
В четверг 2 сентября 2021 года талибы объявили, что они близки к формированию правительства.
Из источников стало известно, что скорее всего возглавит новое правительство глава политического бюро движения мулла Барадар.
Кто он, Барадар?
- Мулла Абдель Гани Барадар, один из основателей движения Талибан.
- родился в 1968 году в афганской провинции Орузган, по этническому происхождению — пуштун из племени дуррани.
- второй по значимости лидер движения, после Муллы Омара, которому приходился зятем (мужем сестры Омара);
- Покойный основатель "Талибана" Мулла Омар назвал его Барадар, что означает "брат";
- является одним из четырех основателей движения Талибан;
- имел доверительные отношения с руководителем движения "Аль-Каида" Усамой Бен Ладеном, обьявленным в свое время администрацией США "террористом №1"
Глава политического бюро движения Талибан, по словам знающих его людей имеет твердый характер и пользуется уважением внутри движения, как хороший командующий и переговорщик. В период первого правления Талибана во второй половине девяностых занимал ряд руководящих постов, был заместителем министра обороны Исламского эмирата Афганистан.
После начала американской агрессии против Афганистана в 2001 году бежал в Пакистан, где в 2010 году был схвачен пакистанской разведкой, после чего 8 лет провел в пакистанской тюрьме. По просьбе американского посланника в Афганистане Займана Халиль Зада был отпущен.
В 2020 году подписал соглашение с американцами в Дохе, согласно которому США обязались вывести свои войска из Афганистана.Важно
По данным тех же источников, мулла Мухаммад Якуб, сын покойного основателя движения муллы Омара, и Шер Мухаммад Аббас Станикзай также займут видные посты в правительстве.
В интервью радиостанции BBC высокопоставленный чиновник Шер Мохаммад Аббас Станекзай, который был сторонником жесткой линии в первой администрации Талибана, заявил, что женщины смогут продолжать работать, но не смогут занимать места в правительстве или другие высокие государственные должности.
Международная реакция. Первой со стороны Запада стала реакция Великобритании, чей министр иностранных дел Доминик Рааб сказал в минувшую пятницу, что Великобритания не признает новое правительство талибов в Кабуле, но ему придется иметь дело с новой реальностью в Афганистане, добавив, что ему не хотелось бы стать свидетелем социального и экономического краха в Афганистане.
Во время визита в Пакистан Рааб сказал, что было бы невозможно эвакуировать около 15 000 человек из Кабула без сотрудничества с талибами.Важно
Представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеф Боррель заявил, что блок будет вести переговоры с талибами, но на строгих условиях: "ЕС придется взаимодействовать с новым афганским правительством, но это не означает его признания".
"Чтобы поддержать афганский народ, мы будем вести диалог с новым правительством Афганистана, что не означает его признания, а скорее практический диалог", — сказал он на пресс-конференции.
Он заявил, что этот диалог будет расширяться в зависимости от действий правительства, например, Афганистан не должен становиться плацдармом для экспорта терроризма в другие страны, в стране должны соблюдаться права человека, верховенство закона и свобода СМИ.
МИД ФРГ допускает переговоры с талибами и даже финансовую помощь — но только при соблюдении "Талибаном" ряда условий. В свою очередь, "Талибан" рассчитывает установить дипотношения с Германией. Талибы надеются на финансовую поддержку, гуманитарную помощь и сотрудничество в сферах здравоохранения, образования и сельского хозяйства.
Генеральный секретарь НАТО сказал, что дипломатическое признание талибов станет предметом обсуждения среди партнеров НАТО, но будет зависеть от действий нового афганского правительства.