Пропагандист Соловьев поблагодарил Гордона и Богдана за помощь в разрушении Украины (видео)
Кремлю, как считает ведущий "Россия 1", даже не нужно использовать свои войска для завоевания нашей страны.
Российский пропагандист Владимир Соловьев поблагодарил журналиста Дмитрия Гордона и экс-главу Офиса президента Андрея Богдана за разрушение Украины изнутри. Об этом ведущий канала "Россия 1" заявил в эфире своей программы.
Комментируя недавнее интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, Владимир Соловьев заявил, что России даже не нужно использовать свои войска для завоевания Украины.
По его словам, экс-глава ОП в общении с журналистом "уничтожает репутацию Украины".
"Теряет власть — начинает говорить разумные вещи. Вот что я вам скажу. Зачем Украину завоевывать? Она и так развалится, надо просто подождать. Молодцы, хорошего пацана себе выбрали президентом. А Гордону — орден. Все сделал, чтобы развалить Украину", — продолжил Владимир Соловьев в эфире своей программы.
Помимо этого, российский пропагандист также поблагодарил за "развал Украины" Андрея Богдана, телеведущего Савика Шустера и доктора Евгения Комаровского.
"Молодцы, ребята. Спасибо Богдану, спасибо Гордону, спасибо Шустеру, спасибо доктору Комаровскому. Вы разрушите Украину быстро, эффективно и надежно. Молодцы!", — подытожил ведущий "Россия 1".
Отметим, что Фокус в своем материале подводил итоги большого интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону.
В ходе интервью Андрей Богдан заговорил о коррупции в Офисе президента и заявил, что власть вымогает взятки у влиятельных людей и угрожает им санкциями СНБО.
А вот мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал Андрея Богдана за интервью Дмитрию Гордону, назвав экс-главу Офиса президента "одутловатым животным".