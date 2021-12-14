Санкциями угрожают всем подряд и вымогают деньги, - Богдан о коррупции в ОП (видео)

Как утверждает экс-глава ОП, к нему, как к юристу, приходят влиятельные люди и жалуются, что власть требует от них взятки.

Действующая власть вымогает взятки, а также угрожает политикам или бизнесменам санкциями СНБО. Эту информацию в интервью Дмитрию Гордону озвучил экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

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Бывший руководитель ОП поинтересовался у журналиста, может он себе представить ситуацию, когда пятый президент Петр Порошенко в 2019 году вводит санкции против своих политических оппонентов.

[ + – ] Андрей Богдан рассказал, как власть угрожает санкциями СНБО и требует взятки

"За факи? (скандал с Гео Леросом в Раде — ред.) Или за критику, или за троллинг? Или возбуждал уголовные дела? Где бы был Владимир Александрович и вся труппа? (артисты "Квартал 95" — ред.) Нельзя так со страной… Когда ты берешь взятку, вокруг тебя все моментально берут взятки", — продолжил Андрей Богдан и добавил, что не знает, получает ли Владимир Зеленский лично неправомерную выгоду.

По словам экс-главы ОП, к нему, как к юристу, приходят влиятельные люди и жалуются, что у них вымогают взятки. Помимо этого, как утверждает Андрей Богдан, действующая власть угрожает санкциями "богатым и не очень, и мимо проходящим".

Напомним, в октябре проект Bihus.Info выпустил расследование по санкциям СНБО. В материале журналисты утверждали, что фигуранты санкционных списков прятали свой бизнес и активы до официального оглашения о введении персональных санкций.

Ранее экс-глава ОП Андрей Богдан рассказал, как власть хочет его посадить. По словам политика, команды на посадки неугодных людей отдает лично президент Владимир Зеленский, а в списках на арест присутствуют Дмитрий Разумков, Дмитрий Гордон, Савик Шустер и Юрий Бутусов.