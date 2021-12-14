"Зеленский дает команды". Экс-глава ОП Богдан сообщил, что его хотят посадить (видео)

По словам политика, в списке на аресты также находятся Дмитрий Гордон, журналист Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков и другие.

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что действующая власть собирается его посадить. Об этом политик рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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В начале программы журналист поинтересовался, планировала ли власть посадить Богдана, на что тот ответил: "Собираются, но тебя тоже собираются посадить".

"Там (у власти — ред.) уже крайняя стадия безумия, там всех садят, причем пачками пошли. Последние (посадки — ред.) где-то в ноябре. На какой-то мой сатирический пост, где я троллю власть, была бурная реакция. Вызвали товарища Сухачева (и.о. главы Госбюро расследований — ред.) и поставили задачу рыть-посадить Богдана в тюрьму. Там список длинный, по тебе (обращение к Дмитрию Гордону — ред.) тоже (поставили задачу — ред.)", — подчеркнул политик в общении с Дмитрием Гордоном.

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По словам экс-главы ОП, Владимир Зеленский дает лично команды по арестам, а в "посадочном списке" присутствуют журналист Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков и депутаты из его фракционного объединения.

"Товарищ Сухачев (и.о. главы ГБР — ред.) хочет быть назначен на постоянно, чтобы стабильно. И тот (Алексей Сухачев — ред.) все берет под контроль, совещания собираются, поручает НСРД (негласные следственные действия — ред.). Это называется у нас "ухо, горло, нос", — продолжил Андрей Богдан.

Для реализации команд президента по арестам, как утверждает политик, используют судью из Полтавской области, которого якобы поймали на взятке и используют в своих целях.

"Стандартная практика. Взяли на взятке, подвесили, он (судья — ред.) им подписывает (документы — ред.) не читая. 99% да, и тебя (Дмитрия Гордона — ред.) тоже взяли (в разработку — ред.)", — подытожил Андрей Богдан.

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Ранее экс-глава ОП Андрей Богдан обвинил Владимира Зеленского в попытке взлома своего Telegram-аккаунта. Политик заявлял, что доступ к аккаунту в популярном менеджере пытались получить сотрудники СБУ.

А в конце ноября Андрей Богдан обвинял Владимира Зеленского во лжи. Комментируя большую пресс-конференцию президента, экс-глава ОП заявил, что Владимир Зеленский солгал в адрес журналиста Юрия Бутусова, бывшего руководителя ГУР МО Василия Бурбы и экс-генпрокурора Руслана Рябошапки.