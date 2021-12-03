"Вовчик, что ты хочешь почитать?", — Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома своего Telegram

Доступ к аккаунту в мессенджере, как утверждает экс-глава ОП, пытались получить сотрудники СБУ.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан сообщил о попытке взлома своего Telegram-аккаунта. Об этом экс-топ-чиновник написал в своем Facebook.

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Андрей Богдан, рассказывая о попытке взлома аккаунта в мессенджере Telegram, выдвинул обвинения президенту Владимиру Зеленскому и главе СБУ Ивану Баканову.

"Вовчик (президент Владимир Зеленский — ред.), что ты хочешь почитать? Скажи, я тебе сам покажу))) Ваня (глава СБУ Иван Баканов — ред.), тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, а то потом скажут что этого не было", — продолжил экс-глава ОП.

Через некоторое время Андрей Богдан обновил свою публикацию и написал, что попыткой взлома Telegram-аккаунта занимались представители Службы безопасности.

"И еще ребята, хотел Вам сказать…Вы сказочно тупые. Ps. Занималась СБ (взломом — ред.), Левченко — фамилия начальника управления", — добавил экс-топ-чиновник и в качестве доказательств своих слов опубликовал скриншот, на котором видно, что ему на телефон несколько раз приходили коды подтверждения для входа в Telegram-аккаунт.

[ + – ] Андрей Богдан обвинил Зеленского и Баканова в попытке взлома своего Telegram

Ранее Андрей Богдан обвинял Владимира Зеленского во лжи после его длительной пресс-конференции в ноябре. По словам экс-главы ОП, глава государства неоднократно сказал неправду в адрес Юрия Бутусова, Василия Бурбы и Руслана Рябошапки.

Также Фокус в своей статье разбирался, есть ли шанс у Авакова и Разумкова составить оппозицию Зеленскому и какую роль в этом отыгрывает экс-глава ОП Андрей Богдан.