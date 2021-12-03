"Вовчику, що ти хочеш почитати?" — Богдан звинуватив Зеленського у спробі зламу свого Telegram

Доступ до облікового запису в месенджері, як стверджує ексглава ОП, намагалися отримати співробітники СБУ.

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан повідомив про спробу злому свого Telegram-акаунта. Про це екстопчиновник написав у своєму Facebook.

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Андрій Богдан, розповідаючи про спробу зламування акаунту в месенджері Telegram, висунув звинувачення президенту Володимиру Зеленському та голові СБУ Івану Баканову.

"Вовчику (президент Володимир Зеленський — ред.), що ти хочеш почитати? Скажи, я тобі сам покажу))) Ваня (глава СБУ Іван Баканов — ред.), тебе скоро звільнять, просто попроси письмовий наказ, а то потім скажуть, що цього не було", — продовжив ексглава ОП.

Через деякий час Андрій Богдан оновив свою публікацію і написав, що спробою злому Telegram-акаунта займалися представники Служби безпеки.

"І ще друзі, хотів Вам сказати… Ви казково тупі. Ps. Займалася СБ (зломом — ред.), Левченко — прізвище начальника управління", — додав екстопчиновник і як докази своїх слів опублікував скріншот, на якому видно, що йому на телефон кілька разів приходили коди підтвердження для входу в Telegram-аккаунт.

[ + – ] Андрій Богдан звинуватив Зеленського та Баканова у спробі зламу свого Telegram

Раніше Андрій Богдан звинувачував Володимира Зеленського в брехні після його тривалої пресконференції у листопаді. За словами ексглави ОП, глава держави неодноразово сказав неправду на адресу Юрія Бутусова, Василя Бурби та Руслана Рябошапки.

Також Фокус у своїй статті розбирався, чи є шанс в Авакова та Разумкова скласти опозицію Зеленському та яку роль у цьому відіграє ексглава ОП Андрій Богдан.