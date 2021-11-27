"Ви багато разів збрехали. Не слід було", — екс-глава ОП Андрій Богдан про пресмарафон Зеленського

Колишній соратник президента стверджує, що глава держави сказав неправду на адресу журналіста Юрія Бутусова, ексглави ГУР МО Василя Бурби та ексгенпрокурора Руслана Рябошапки.

Колишній керівник Офісу президента України (ОП) Андрій Богдан опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, у якому прокоментував деякі заяви глави держави Володимира Зеленського, які пролунали на пресконференції 26 листопада.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так, за словами Богдана, Зеленський у ході 5,5-годинного спілкування з журналістами 74 рази нагадав, що він є "верховним головнокомандувачем" та "президентом України". Втім, наголосив колишній керівник ВП, подібний статус "не дозволяє главі держави брехати".

Зокрема, за словами Андрія Богдана, Володимир Зеленський під час пресмарафону сказав неправду з таких приводів:

журналіста Юрія Бутусова привів до Зеленського не Богдан, а покійний юрист Сергій Нижній;

колишній голова Офісу генпрокурора Руслан Рябошапка ніколи не був адвокатом, зокрема Коломойського, адвокатом є Богдан;

колишній керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Василь Бурба не відповідав за транспорт Майдану.

"Крім цього Ви збрехали ще 100500 разів. Не слід було Вам цього робити", — завершив свій пост ексглава Офісу президента, підставивши підпис: "Таварищ Богдан".

[ + – ] Андрій Богдан розкритикував Володимира Зеленського

Нагадаємо, на пресконференцію "30 питань президенту" 26 листопада було запрошено співробітників 30 видань, кожен з яких міг поставити питання Зеленському. У ході спілкування глави держави з журналістами прозвучало безліч цікавих заяв.

Журналіст Бутусов, який влаштував під час пресмарафону суперечку із Зеленським, звинуватив президента у наклепі та заявив, що збирається подати на нього до суду. Пізніше про бажання подати проти глави держави судовий позов заявив і ексглава ГУР Бурба.