"Вы много раз соврали. Не стоило", — экс-глава ОП Андрей Богдан о пресс-марафоне Зеленского

Бывший соратник президента утверждает, что глава государства сказал неправду в адрес журналиста Юрия Бутусова, экс-главы ГУР МО Василия Бурбы и экс-генпрокурора Руслана Рябошапки.

Бывший руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Богдан опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором прокомментировал некоторые заявления главы государства Владимира Зеленского, прозвучавшие на пресс-конференции 26 ноября.

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Так, по словам Богдана, Зеленский в ходе 5,5-часового общения с журналистами 74 раза напомнил, что он является "верховным главнокомандующим" и "президентом Украины". Впрочем, подчеркнул бывший руководитель ОП, подобный статус "не позволяет главе государства врать".

В частности, по словам Андрей Богдана, Владимир Зеленский во время пресс-марафона сказал неправду по следующим поводам:

журналиста Юрия Бутусова привел к Зеленскому не Богдан, а покойный юрист Сергей Нижний;

бывший глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка никогда не был адвокатом, в том числе — Коломойского, адвокатом является Богдан;

бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Василий Бурба не "отвечал за транспорт Майдана".

"Кроме того, Вы соврали еще 100500 раз. Не следовало Вам этого делать", — завершил свой пост экс-глава Офиса президента, подставив подпись: "Товарищ Богдан".

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Напомним, на пресс-конференцию "30 вопросов президенту" 26 ноября были приглашены сотрудники 30 изданий, каждый из которых мог задать вопрос Зеленскому. В ходе общения главы государства с журналистами прозвучало множество интересных заявлений.

Журналист Бутусов, устроивший во время пресс-марафона перепалку с Зеленским, обвинил президента в клевете и заявил, что собирается подать на него в суд. Позже о своем желании подать против главы государства судебный иск заявил и экс-глава ГУР Бурба.