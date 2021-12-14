"Зеленський дає команди". Ексголова ОП Богдан повідомив, що його хочуть посадити (відео)

За словами політика, у списку на арешти також перебувають Дмитро Гордон, журналіст Юрій Бутусов, телеведучий Савік Шустер, ексспікер Ради Дмитро Разумков та інші.

Екскерівник Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що чинна влада має намір його посадити. Про це політик розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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На початку програми журналіст поцікавився, чи влада планувала посадити Богдана, на що той відповів: "Збираються, але тебе теж збираються посадити".

"Там (у влади — ред.) вже крайня стадія безумства, там усіх садять, причому пачками пішли. Останні (посадки — ред.) десь у листопаді. На якийсь мій сатиричний пост, де я тролю владу, була бурхлива реакція. Викликали товариша Сухачова (в.о. голови Держбюро розслідувань — ред.) і поставили завдання рити-посадити Богдана у в'язницю. Там список довгий, щодо тебе (звернення до Дмитра Гордона — ред.) теж (поставили завдання — ред.)", — підкреслив політик у спілкуванні із Дмитром Гордоном.

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За словами ексголови ОП, Володимир Зеленський дає особисто команди з арештів, а в "списку посадок" є журналіст Юрій Бутусов, телеведучий Савік Шустер, ексспікер Ради Дмитро Разумков та депутати з його фракційного об'єднання.

"Товариш Сухачов (в.о. голови ДБР — ред.) хоче бути призначений на постійно, щоб стабільно. І той (Олексій Сухачов — ред.) все бере під контроль, наради збираються, доручає НСРД (негласні слідчі дії — ред.) Це називається в нас "вухо, горло, ніс", — продовжив Андрій Богдан.

Для реалізації команд президента з арештів, як стверджує політик, використовують суддю з Полтавської області, якого нібито спіймали на хабарі та використовують у своїх цілях.

"Стандартна практика. Взяли на хабарі, підвісили, він (суддя — ред.) їм підписує (документи — ред.) не читаючи. 99% так, і тебе (Дмитра Гордона — ред.) теж взяли (у розробку — ред.)", — підсумував Андрій Богдан.

[ + – ] Андрій Богдан розповів, що влада хоче його посадити

Раніше ексголова ОП Андрій Богдан звинуватив Володимира Зеленського у спробі зламу свого Telegram-акаунту. Політик заявляв, що доступ до облікового запису в популярному менеджері намагалися отримати співробітники СБУ.

А наприкінці листопада Андрій Богдан звинувачував Володимира Зеленського у брехні. Коментуючи велику пресконференцію президента, ексголова ОП заявив, що Володимир Зеленський збрехав на адресу журналіста Юрія Бутусова, колишнього керівника ГУР МО Василя Бурби та ексгенпрокурора Руслана Рябошапки.