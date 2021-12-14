Санкціями загрожують усім підряд і вимагають гроші, — Богдан про корупцію в ОП (відео)

Як стверджує ексглава ОП, до нього як до юриста приходять впливові люди та скаржаться, що влада вимагає від них хабара.

Чинна влада вимагає хабарі, а також загрожує політикам чи бізнесменам санкціями РНБО. Цю інформацію в інтерв'ю Дмитру Гордону озвучив ексглава Офісу президента Андрій Богдан.

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Колишній керівник ОП поцікавився у журналіста, чи може він собі уявити ситуацію, коли п'ятий президент Петро Порошенко в 2019 році запроваджує санкції проти своїх політичних опонентів.

[ + – ] Андрій Богдан розповів, як влада загрожує санкціями РНБО та вимагає хабара

"За факи? (скандал із Гео Леросом у Раді — ред.) Чи за критику, чи за тролінг? Або порушував кримінальні справи? Де би був Володимир Олександрович і вся трупа? (артисти "Квартал 95" — ред.) Не можна так із країною... Коли ти береш хабар, навколо тебе всі миттєво беруть хабарі", — продовжив Андрій Богдан і додав, що не знає, чи отримує Володимир Зеленський особисто неправомірний зиск.

За словами ексглави ОП, до нього як до юриста приходять впливові люди та скаржаться, що в них вимагають хабарі. Крім цього, як стверджує Андрій Богдан, чинна влада загрожує санкціями "багатим і не дуже, і повз тих, хто проходить".

Нагадаємо, у жовтні проєкт Bihus.Info випустив розслідування щодо санкцій РНБО. У матеріалі журналісти стверджували, що фігуранти списків санкцій ховали свій бізнес та активи до офіційного оголошення про запровадження персональних санкцій.

Раніше ексглава ОП Андрій Богдан розповів, як влада хоче його посадити. За словами політика, команди, щоб посадити неугодних людей віддає особисто президент Володимир Зеленський, а в списках на арешт присутні Дмитро Разумков, Дмитро Гордон, Савік Шустер і Юрій Бутусов.