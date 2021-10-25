Фігуранти рішень РНБО ховають бізнес і активи до введення санкцій, — розслідування (фото, відео)

Один з бізнесменів "скинув" шість своїх підприємств за два-три дні до оголошення про введення персональних обмежень.

Низка фігурантів санкційних списків РНБО виходили зі складу засновників і бенефіціарів своїх підприємств напередодні введення персональних обмежень. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Журналісти нагадали, що раніше між оголошенням про рішення РНБО і підписанням президентом указу про персональні санкції проходили лічені години.

"Спочатку все відбувалося в один день: рішення РНБО 2 лютого і указ президента 2 лютого. Рішення РНБО 19 лютого і указ 19 лютого. А потім почало відбуватися щось дивне. Проміжок часу між рішенням і указом почав рости. Влітку він (проміжок — ред.) переважно становить 6-7 днів, а одного разу очікування розтяглося більше ніж на два місяці", — йдеться в розслідуванні.

Автори сюжету також звернули увагу, що в проміжку між рішеннями РНБО і введенням санкцій фігуранти списків виходили зі складу засновників і бенефіціарів своїх підприємств.

Для прикладу журналісти взяли Валерія Пересоляка — власника і президента футбольного клубу "Минай".

"2 квітня проходить засідання РНБО і Володимир Зеленський робить свою заяву (про введення перших персональних санкцій — ред.)... Проте заяви президента мало. Санкціям надає чинності указ президента. Такий указ Зеленський підписав тільки наступного дня — 3 квітня. А ввечері 2 квітня близько 23:00 тоді, коли в нотаріуса явно неробочий час, Валерій Пересоляк у державному реєстрі зникає з переліку засновників багатомільйонного будівельного бізнесу, двох житлово-будівельних кооперативів в Ужгороді. Під санкції цей бізнес не потрапляє", — продовжили автори розслідування.

Аналогічно 2 квітня, як запевняють журналісти, встиг "скинути" свій бізнес ще один фігурант списку санкцій РНБО бізнесмен Віктор Шерман. Того дня він вийшов зі складу засновників свого підприємства "Міра". Більше того, Віктор Шерман оформив вихід зі свого підприємства за кілька годин до оголошення про введення персональних санкцій.

[ + – ] Санкції РНБО Віктор Шерман Фото: BIHUS info

Інший фігурант Олександр Черепинський встиг "скинути" шість своїх підприємств за два-три дні до рішення РНБО про введення обмежень.

"Активно виходити зі складу засновників і бенефіціарів своїх підприємств Олександр Черепинський почав ще 12-13 квітня, а рішення РНБО з'явилося 15 квітня. Це збіг чи Черепинського хтось попередив про те, що на нього мають намір накласти санкції... Це може свідчити про те, що з Ради національної безпеки і оборони випливає інформація", — сказано в розслідуванні Bihus.Info.

[ + – ] Санкції РНБО Олександр Черепинський Фото: BIHUS info

Автор розслідування звернувся за коментарем до секретаря РНБО Олексія Данілова. Журналіст попросив прокоментувати можливий витік інформації з координаційного органу, на що секретар закликав відправити письмовий запит в РНБО.

[ + – ] Фігуранти санкцій РНБО заздалегідь ховають бізнес і активи

15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в списку санкцій помилково опинилися 108 осіб. За його словами, винні співробітники МВС були покарані. Пізніше Олексій Данілов заявив, що до реєстру "авторитетів" помилково потрапив тільки один громадянин, щодо якого зняли персональні обмеження, а інших фігурантів занесли в список з помилками транслітерації.

Також Фокус розповідав, що РНБО запустив сайт зі списком санкцій. У базу даних внесли близько 4000 записів з фізичними особами, і майже 2 тисячі — з юрособами. На порталі також доступні персональні дані фігурантів санкційних списків.