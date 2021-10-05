РНБО запустила сайт зі списками санкцій і персональними даними фігурантів (фото)

Портал, у якому близько 6 тисяч записів, поки працює в тестовому режимі.

Рада нацбезпеки та оборони України запустив сайт із українськими списками санкцій. Про це інформує пресслужба відомства.

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Система зі списками санкцій поки працює в тестовому режимі, а на сайт внесли близько 4000 записів із фізичними особами, а також майже 2 тисячі — з юрособами.

На порталі доступний пошук фігуранта списку санкцій за ПІБ, а також указані особисті дані фізичних осіб: дата народження, громадянство, термін дії санкцій, рід діяльності та місце проживання.

Що стосується юридичних осіб, у базі даних вказані назва компанії, податковий номер, тип санкцій, термін дії санкцій, юридична адреса та т.п.

Користувач також може завантажити весь перелік фігурантів санкційних списків, і в документі будуть вказані ще паспортні дані та терміни дії документів.

[ + – ] Сайт із українськими списками санкцій

Раніше Фокус повідомляв, що РНБО введе санкції проти учасників виборів до Держдуми на території ОРДЛО і Криму. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, персональні обмеження введуть стосовно 53 членів ТВК і 33 кандидатів у депутати. Крім цього, під санкції потраплять співробітники ФСБ РФ, які можуть бути причетні до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Також Фокус розповідав, що під санкції РНБО потрапили Анатолій Шарій, Ольга Шарій, Ігор Гужва та видання "Страна.UA". Крім цього, персональні обмеження ввели відносно нардепа Андрія Деркача та тещі Шарія Алли Бондаренко.