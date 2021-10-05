СНБО запустил сайт с санкционными списками и персональными данными фигурантов (фото)

Портал, в котором около 6 тысяч записей, пока работает в тестовом режиме.

Совет нацбезопасности и обороны Украины запустил сайт с украинскими санкционными списками. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Система с санкционными списками пока работает в тестовом режиме, а на сайт внесли около 4000 записей с физическими лицами, а также почти 2 тысячи — с юрлицами.

На портале доступен поиск фигуранта санкционного списка по ФИО, а также указаны личные данные физических лиц: дата рождения, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место проживания.

Что касается юридических лиц, в базе данных указаны название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций, юридический адрес и т.п.

Пользователь также может скачать весь перечень фигурантов санкционных списков, и в документе будут указаны еще паспортные данные и сроки действия документов.

[ + – ] Сайт с украинскими санкционными списками

Ранее Фокус сообщал, что СНБО введет санкции против участников выборов в Госдуму на территории ОРДЛО и Крыма. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, персональные ограничения введут в отношении 53 членов ТИК и 33 кандидатов в депутаты. Помимо этого, под санкции попадут сотрудники ФСБ РФ, которые могут быть причастны к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Также Фокус рассказывал, что под санкции СНБО попали Анатолий Шарий, Ольга Шарий, Игорь Гужва и издание "Страна.UA". Помимо этого, персональные ограничения ввели в отношении нардепа Андрея Деркача и тещи Шария Аллы Бондаренко.