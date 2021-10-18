"Не помилково, а з помилками", — Данілов про скандал зі списком санкцій "злодіїв у законі"

За словами секретаря РНБО, до реєстру "авторитетів" випадково потрапив тільки один громадянин, однак, персональні обмеження щодо нього вже зняті.

У списку санкцій "злодіїв у законі" 108 осіб внесли не помилково, а з помилками в даних. Про це в коментарі Hromadske повідомив секретар РНБО.

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За його словами, були допущені помилки в прізвищах фігурантів списку санкцій.

Правоохоронці, як зазначає Олексій Данілов, які допустили помилки транслітерації, уже понесли покарання.

Серед понад 650 осіб, які були внесені до списку санкцій "злодіїв у законі", був один громадянин, який випадково потрапив до реєстру.

Персональні обмеження щодо людини зняли, проте секретар РНБО не уточнив, про кого йде мова і з яких причин його внесли до списку "злодіїв у законі" — з особистих мотивів чи помилково.

За даними журналістів Hromadske, помилково до списку санкцій РНБО "злодіїв у законі" потрапив Мехак Алексанян.

Фахівці Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, які відповідали за складання цього реєстру, поки не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, 15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в списку санкцій РНБО помилково опинилися 108 осіб. За його словами, винні співробітники МВС були покарані.

На скандал зі списком санкцій "злодіїв у законі" відреагували в Офісі президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що розслідування поки не з'ясувало, чи навмисно правоохоронці зробили помилки при формуванні реєстру.