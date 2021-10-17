Згадали Авакова: у Зеленського з'ясовують, як під санкції РНБО помилково потрапили 108 осіб

Михайло Подоляк заявив, що помилки при підготовці списків здійснили співробітники МВС. Розслідування поки не встановило, чи було це зроблено навмисно.

В Офісі президента України запевняють, що на поточний момент з'ясовується, як і чому в санкційні списки Ради національної безпеки та оборони (РНБО) помилково внесли 108 осіб. Про це в коментарі DW повідомив Михайло Подоляк, радник керівника адміністрації Володимира Зеленського.

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"У даний момент у повному обсязі встановлюються конкретні обставини того, як допускалися порушення і чи були вони умисними. Ця перевірка ще не завершилася", — підкреслив Подоляк.

Радник глави Офісу президента заявив, що помилки при підготовці відповідних списків здійснили співробітники Міністерства внутрішніх справ, коли його очолював Арсен Аваков.

Також Подоляк закликав відмовитися від спекулятивних оцінок щодо тих чи інших санкційних рішень, запевнивши, що апарат РНБО після завершення перевірки повідомить про її результати.

Журналісти підкреслюють, що на інші їхні запитання щодо підготовки та прийняття рішення, виправлення помилок і можливих наслідків радник глави ОП не відповів.

Народна депутатка Олександра Устінова, яка входить до парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, заявила на своїй сторінці в Facebook, що подібне включення осіб до списку санкцій було "фальсифікацією документів на найвищому державному рівні". За її словами, РНБО голосував за один перелік, а на підпис Зеленському приносили інший.

"Аваков і Ко прибирали зі списків реальних ворів за гроші, а натомість вносили тих, кого там хотіли бачити", — написала парламентарій.

За словами Устінової, деяких вносили в ці списки за гроші конкуренти по бізнесу, деяких же — через їх добровольчу діяльність, оскільки їх екстрадиції намагаються домогтися спецслужби РФ.

Відзначимо, про те, що в санкційних списках РНБО помилково опинилися 108 осіб заявив секретар відомства Олексій Данилов в п'ятницю, 15 вересня. За його словами, інформацію про них вже прибрали з відповідного переліку.

Нагадаємо, 5 жовтня РНБО запустила спеціалізований сайт, на якому можна ознайомитися зі списком осіб, які опинилися під українськими санкціями. Примітно, що спочатку на платформу завантажили документ, в якому були доступні паспортні дані фігурантів.

У серпні Фокус розповідав, що мешканка Києва вдруге помилково виявилася під санкціями РНБО. Обмеження передбачали блокування активів та заборону на розпорядження своїм майном. Перший раз вона опинилася під санкціями у 2018 році. Тоді для того, щоб довести, що вона не терористка, їй знадобився рік.