Киянка вдруге помилково потрапила під санкції РНБО: її плутають з кримською колаборанткою

Уперше Ольгу Калініну внесли до списку санкцій у 2018 році, а на виправлення ситуації знадобився рік. Тепер жінці знову доведеться доводити, що вона не "терористка".

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України вдруге внесла молодшу наукову співробітницю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Ольгу Калініну до списку санкцій. Про це йдеться в указі №265/2021 від 18 червня, опублікованому на сайті Офісу президента.

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Санкції передбачають блокування активів і заборону на розпорядження власним майном і неможливість вивезення капіталів за межі України. Жінка не може користуватися своїми банківськими картками й отримати зарплату.

Фото: Скриншот

Як Ольга Калініна потрапила під санкції у 2018 році

Уперше подібна ситуація сталася з нею ще у 2018 році, коли її внесли в список "терористів". На сайті РНБО в переліку осіб, внесених до списку санкцій, були вписані персональні дані киянки, включаючи паспортні дані і код платника податків, проте в полі "посада" було прописано, що вона є "секретарем територіальної виборчої комісії Первомайського району", причому мається на увазі окупований Росією Крим. При тому сама жінка, як з'ясувалося в результаті, до "виборів" на півострові ніякого відношення не мала — її переплутали з іншою жінкою з такими ж ім'ям і прізвищем.

Тоді ж, у 2018 році, РНБО своїм рішенням доручила Міністерству закордонних справ поінформувати компетентні органи Європейського союзу, США та інших держав про введення санкцій і поставити перед ними питання про застосування аналогічних обмежень. Через це сім'я Ольги вирішила навіть не намагатися провести відпустку за кордоном.

Як пише "Обозреватель", щоб покинути цей список, киянці тоді знадобився майже рік.

"Це вартувало нервів, часу, сил ... Нікому не побажаю зіткнутися з подібною ситуацією", — наводить видання слова Ольги.

У 2019 на сайті глави держави з'явився указ, відповідно до якого дані киянки прибрали з переліку, а замість них додали правильні — що належать людині, яка брала участь у незаконних "виборах" у Криму.

Історія повторилася у 2021-му

Далі життя київської сім'ї проходило спокійно, поки в липні 2021 року Калініну перестали обслуговувати Monobank і "ПриватБанк", а її рахунки не стали заблоковані.

"Спочатку я подумала, що стався якийсь збій. Але коли мені прислали повідомлення, що щодо мене введені санкції, я подумала, що сплю. Адже це вже було!" — розповідає Ольга Калініна.

Примітно, що навіть у фінансових установах запам'ятали історію 2018 року і безпосередньо писали жінці про те, що, ймовірно, знову сталася помилка. Помилка сталася аналогічна — Ольгу переплутали з тією ж кримчанкою, що і в попередній раз.

Фото: Обозреватель

Чоловік Ольги Михайло шокований подією, але навіть у цій ситуації не втрачає почуття гумору.

"Я навіть запитував дружину, може, у неї в Службі безпеки залишився ображений залицяльник, якому вона відмовила? Тому що інакше весь цей абсурд пояснити не можна", — каже Михайло.

[ + – ] Ольга Калініна з чоловіком Михайлом Фото: Обозреватель

На думку ж самої Ольги, безкарність породжує безвідповідальність. Жінка стверджує, що перед нею навіть ніхто не попросив вибачення за те, що сталося у 2018 році.

"І якби не розголос, не допомога ЗМІ, прокуратури Автономної Республіки Крим, Держприкордонслужби України, які надали докази того, що я ніяка не терористка, то я б досі жила в пеклі. Це ж треба так лажати, щоб вдруге помилково "відправити" людину під санкції! Але, знаєте, навіть не здивуюся, якщо через кілька років знову побачу себе в подібному списку", — заявила Ольга журналістам.

Поки жінка готувалася до нової боротьби, щоб довести, що вона не є терористкою, їй зателефонував секретар РНБО Олексій Данілов. Він, як вона стверджує, пообіцяв їй максимально швидко вирішити фінансові обмеження, зокрема блокування рахунків.

Нагадаємо, під час засідання РНБО, яке відбулося 18 червня, були введені санкції, зокрема, щодо бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Фукс назвав рішення про введення цих санкцій "особистою помстою секретаря РНБО Данілова" і заявив, що збирається оскаржувати їх у судовому порядку.

Як повідомлялося раніше, в Україні затримали учасницю антитерористичної операції (АТО), яка з 2015 року служить у Збройних силах України (ЗСУ). Усе через її зовнішні характеристики — вона нагадує жінку, яка супроводжувала українських військовополонених на "параді" в окупованому Донецьку. Уперше жінку затримали у 2015 році. З того моменту, коли її вже кілька разів допитували в СБУ.