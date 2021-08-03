Киевлянка второй раз по ошибке попала под санкции СНБО: ее путают с крымской коллаборанткой

Впервые Ольгу Калинину внесли в санкционный список в 2018 году, а на исправление ситуации понадобился год. Теперь женщине вновь придется доказывать, что она не "террористка".

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины второй раз внес младшего научного сотрудника Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ольгу Калинину в санкционный список. Об этом говорится в указе №265/2021 от 18 июня, опубликованном на сайте Офиса президента.

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Санкции предусматривают блокировку активов и запрет на распоряжение собственным имуществом и невозможность вывоза капиталов за пределы Украины. Женщина не может пользоваться своими банковскими карточками и получить зарплату.

Фото: Скриншот

Как Ольга Калинина попала под санкции в 2018 году

Впервые подобная ситуация произошла с ней еще в 2018 году, когда ее внесли в список "террористов". На сайте СНБО в перечне лиц, внесенных в санкционный список, были вписаны персональные данные киевлянки, включая паспортные данные и код плательщика налогов, однако в поле "должность" было прописано, что она является "секретарем территориальной избирательной комиссии Первомайского района", причем имеется в виду оккупированный Россией Крым. Притом сама женщина, как выяснилось в итоге, к "выборам" на полуострове никакого отношения не имела — ее перепутали с другой женщиной с такими же именем и фамилией.

Тогда же, в 2018 году, СНБО своим решением поручил Министерству иностранных дел проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничений. Из-за этого семья Ольги решила даже не пытаться провести отпуск за рубежом.

Как пишет "Обозреватель", чтобы покинуть этот список, киевлянке тогда понадобился почти год.

"Это стоило нервов, времени, сил… Никому не пожелаю столкнуться с подобной ситуацией", – приводит издание слова Ольги.

В 2019 году на сайте главы государства появился указ, в соответствии с которым данные киевлянки убрали из перечня, а вместо них добавили правильные – принадлежащие человеку, который принимал участие в незаконных "выборах" в Крыму.

История повторилась в 2021-м

Далее жизнь киевской семьи проходила спокойно, пока в июле 2021 года Калинину перестали обслуживать Monobank и "ПриватБанк", а ее счета не оказались заблокированы.

"Сначала я подумала, что произошел какой-то сбой. Но когда мне прислали сообщение, что в отношении меня введены санкции, я подумала, что сплю. Ведь это уже было!" – рассказывает Ольга Калинина.

Примечательно, что даже в финансовых учреждениях запомнили историю 2018 года и напрямую писали женщине о том, что, вероятно, снова произошла ошибка. Ошибка произошла аналогичная – Ольгу перепутали с той же крымчанкой, что и в предыдущий раз.

Фото: Обозреватель

Супруг Ольги Михаил шокирован произошедшим, но даже в этой ситуации не теряет чувства юмора.

"Я даже спрашивал жену, может у нее в Службе безопасности остался обиженный поклонник, которому она отказала? Потому что иначе весь этот абсурд объяснить нельзя", – говорит Михаил.

[ + – ] Ольга Калинина с супугом Михаилом Фото: Обозреватель

По мнению же самой Ольги, безнаказанность порождает безответственность. Женщина утверждает, что перед ней даже никто не извинился за то, что произошло в 2018 году.

"И если бы не огласка, не помощь СМИ, прокуратуры Автономной Республики Крым, Госпогранслужбы Украины, которые предъявили доказательства того, что я никакая не террористка, то я бы до сих пор жила в аду. Это же надо так лажать, чтобы второй раз ошибочно "отправить" человека под санкции! Но, знаете, даже не удивлюсь, если через несколько лет снова увижу себя в подобном списке", – заявила Ольга журналистам.

Пока женщина готовилась к новой борьбе, чтобы доказать, что она не является террористкой, ей позвонил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он, как она утверждает, пообещал ей максимально быстро решить финансовые ограничения, в частности блокировку счетов.

Напомним, во время заседания СНБО, которое состоялось 18 июня, были введены санкции, в частности, в отношении бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Фукс назвал решение о введении этих санкций "личной местью секретаря СНБО Данилова" и заявил, что собирается оспаривать их в судебном порядке.

Как сообщалось ранее, в Украине задержали участницу антитеррористической операции (АТО), которая с 2015 года служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Все из-за ее внешних характеристик — она напоминает женщину, которая сопровождала украинских военнопленных на "параде" в оккупированном Донецке. Впервые женщину задержали в 2015 году. С того момента ее уже несколько раз допрашивали в СБУ.