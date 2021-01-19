Схожие черты лица: ветерана АТО по ошибке задержали за участие в "параде пленных "ДНР"

Впервые женщину задержали в 2015 году. С того момента ее уже несколько раз допрашивали в СБУ

Задержанная участница АТО с 2015 года служит в ВСУ. Внешне она якобы похожа на женщину, которая сопровождала украинских военнопленных на "параде" в оккупированном Донецке, — сообщает военнослужащая Елена Белозерская.

Викторию Котеленец задержали в Киеве, когда она получала удостоверение Участника боевых действий в Министерстве по делам ветеранов. Ее арестовали, ориентируясь по фото, на котором пророссийская сепаратистка конвоировала пленных.

Виктория с позывным "Фортуна" действительно из Донецка, но оттуда она уехала, и с 2015 года служит в Вооруженных силах Украины. По словам Белозерской, история с тем, что ее принимают за сепаратистку не новая. Еще осенью 2015 года ее впервые обвинили из-за внешней схожести с женщиной на фото.

[ + – ] Виктория "Фортуна" Котелец [ + – ] "Министр культуры "ЛНР"

"Женщина на фото с пленными имеет длинные светлые волосы и действительно внешне похожа на нынешнюю Викторию, но Вика показала тогда много своих фото за лето 2014 — она там выглядит совсем по-другому, имеет темную короткую прическу. За месяц, или сколько там до "парада", такие волосы не отрастут», — сообщает Белозерская

При этом ее несколько раз допрашивали в СБУ, каждый допрос завершался тем, что в СБУ убеждались, что на фото не она.

Сообщается, что у женщины муж – лейтенант ВСУ, есть двое детей, а ее мать - волонтер, помогает украинской армии.

При этом на Миротворце, женщина, которую путают с "Фортуной" идентифицирована как "министр культуры ЛНР" Ирина Филатова.

Напомним, в Министерство по правам ветеранов назначили генерала-майора СБУ Лапутину.