Схожі риси зовнішності: ветеранку АТО затримали за підозру в участі в "параді" полонених у "ДНР"

Українську військовослужбовницю плутають з сепаратисткою ще з 2015 року. СБУ неодноразово її допитували.

Затримана учасниця АТО з 2015 року служить в ЗСУ. Зовні вона нібито схожа на жінку, яка супроводжувала українських військовополонених на "параді" в окупованому Донецьку, -повідомляє військовослужбовниця Олена Білозерська.

Вікторію Котеленець затримали в Києві, коли вона отримувала посвідчення учасника бойових дій в Міністерстві у справах ветеранів. Її заарештували, орієнтуючись по фото, на якому проросійська сепаратистка конвоювала полонених.

Вікторія з позивним "Фортуна" дійсно з Донецька, але звідти вона поїхала, і з 2015 року служить у Збройних силах України. За словами Білозерської, історія з тим, що її сприймають за сепаратистку не нова. Ще восени 2015 роки її вперше звинуватили через зовнішні схожості з жінкою на фото.

[ + – ] Вікторія "Фортуна" Котелець [ + – ] "Міністр культури" ЛНР "

"Жінка на фото з полоненими має довге світле волосся і справді зовні схожа на нинішню Вікторію, але Віка показала тоді багато своїх фото за літо 2014 року — вона там виглядає зовсім по-іншому, має темну коротку зачіску. За місяць, або скільки там до "параду", таке волосся відросте», — повідомляє Білозерська

При цьому її кілька разів допитували в СБУ, кожен допит завершувався тим, що в СБУ переконувалися, що на фото не вона.

Повідомляється, що у жінки чоловік — лейтенант ЗСУ, є двоє дітей, а її мати — волонтер, допомагає українській армії.

При цьому на Миротворців, жінка, яку плутають з "Фортуною" ідентифікована як "міністр культури ЛНР" Ірина Філатова.

Нагадаємо, в Міністерство з прав ветеранів призначили генерала-майора СБУ Лапутина.