Вспомнили Авакова: у Зеленского выясняют, как под санкции СНБО ошибочно попали 108 человек

Михаил Подоляк заявил, что ошибки при подготовке списков совершили сотрудники МВД. Расследование пока не установило, было ли это сделано умышленно.

В Офисе президента Украины уверяют, что на текущий момент выясняется, как и почему в санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ошибочно внесли 108 человек. Об этом в комментарии DW сообщил Михаил Подоляк, советник руководителя администрации Владимира Зеленского.

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"На данный момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства как допускались нарушения и были ли они умышленными. Эта проверка еще не закончилась", — подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента заявил, что ошибки при подготовке соответствующих списков совершили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Также Подоляк призвал отказаться от спекулятивных оценок в отношении тех или иных решений по санкциям, заверив, что аппарат СНБО после завершения проверки сообщит о ее результатах.

Журналисты подчеркивают, что на другие их вопросы относительно подготовки и принятия решения, исправления ошибок и возможных последствий советник главы ОП не ответил.

Народная депутатка Александра Устинова, которая входит в парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, заявила на своей странице в Facebook, что подобное включение лиц в санкционный список было "фальсификацией документов на самом высоком государственном уровне". По ее словам, СНБО голосовал за один перечень, а на подпись Зеленскому приносили другой.

"Аваков и Ко убирали из списков реальных воров за деньги, а взамен вносили тех, кого там хотели видеть", — написала парламентарий.

По словам Устиновой, некоторых вносили в эти списки за деньги конкуренты по бизнесу, некоторых же — из-за их добровольческой деятельности, поскольку их экстрадиции пытаются добиться спецслужбы РФ.

Отметим, о том, что в санкционных списках СНБО ошибочно оказались 108 человек заявил секретарь ведомства Алексей Данилов в пятницу, 15 сентября. По его словам, информацию о них уже убрали из соответствующего перечня.

Напомним, 5 октября СНБО запустил специализированный сайт, на котором можно ознакомиться со списком лиц, оказавшихся под украинскими санкциями. Примечательно, что изначально на платформу загрузили документ, в котором были доступны паспортные данные фигурантов.

В августе Фокус рассказывал, что жительница Киева второй раз по ошибке оказалась под санкциями СНБО. Ограничения предусматривали блокировку активов и запрет на распоряжение своим имуществом. Первый раз она оказалась под санкциями в 2018 году. Тогда для того, чтобы доказать, что она не террористка, ей понадобился год.