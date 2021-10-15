Санкции, Медведчук и "План обороны": что обсуждали на заседании СНБО

Заседание Совбеза 15 октября продлилось четыре часа вместо запланированных двух с половиной. Обсудили целый спектр вопросов — от коронавируса до выборов в Госдуму.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 15 октября рассматривал вопросы обороны, информационной безопасности, защиты от коронавируса, а также санкции в отношении причастных к российским выборам в оккупированном Крыму и на Донбассе, лицензии на использование недр, контрабанду и криминал. Об этом во время брифинга по итогам заседания заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Стратегии по безопасности и обороне

В частности, на заседании был утвержден "План обороны Украины", над которым, по словам Данилова, работали в течение двух лет. Данный план, по словам секретаря СНБО, должен "давать ответы на вызовы, которые стоят перед государством".

Помимо этого, была принята "Стратегия биобезопасности и биозащиты", обсуждались вопросы информационной безопасности.

"Коронавирус и другие болезни стали большим вызовом. Мы утвердили "Стратегию биобезопасности", чтобы нормировать все вопросы, которые там есть, чтобы все органы отрабатывали в соответствии с теми вызовами, которые есть", — заявил Данилов.

Новые санкции — за выборы РФ в Крыму и на Донбассе, а также против Mere

На заседании 15 марта СНБО ввел санкции в отношении 237 человек, которые имели отношение к организации выборов в Государственную думу РФ в оккупированном Крыму, а также на Донбассе.

Санкции были введены и в отношении российской компании Mere.

Дела о госизмене

Участники заседания также коснулись темы дел о государственной измене. Данилов рассказал, что всего таких дел с 2014 года было открыто 1 600, притом большое количество из них, по его словам, уже в судах. В этом контексте секретарь СНБО упомянул дело о госизмене, в котором подозреваемым является депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук. Он напомнил, что в уголовном деле фигурирует бывший президент Украины Петр Порошенко и экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Лицензии на использование недр

Рассматривался и вопрос использования недр. По словам Данилова, Служба безопасности Украины будет разбираться, как 23 компании получили разрешение на добычу углеводородов. Он отметил, что от двух лицензий отказалась семья Злочевских, но остальные пока не торопятся этого делать. Помимо этого, Данилов анонсировал запуск портала на базе СНБО, где будет список из 3 044 компаний, которые получили лицензию на добычу полезных ископаемых в стране.

Контрабанда и воры в законе

Секретарь СНБО рассказал о том, что в предыдущих решениях органа по санкциям в отношении контрабандистов и воров в законе были допущены ошибки. По его словам, виновные уже понесли наказание. При этом из 17 воров в законе, которые были под санкциями, никто не находится на свободе: часть из них эмигрировала, часть — в следственном изоляторе.

При обсуждении вопросов контрабанды были приглашены руководители Одесской таможни. 47 млрд грн были увеличены поступления в бюджет. Но люди, которые находятся под санкциями, окончательно свою деятельность не прекратили. Поэтому президент Владимир Зеленский предложил дополнительно собраться на следующей неделе, чтобы урегулировать вопросы по украинской таможне.

Заседание СНБО 15 октября стартовало в 16.00, брифинг по его итогам изначально анонсировали на 18.30, затем его перенесли на 19.00. Несмотря на перенос, Данилов вышел к журналистам с опозданием — около 20.00 Таким образом, заседание длилось около четырех часов вместо изначально запланированных двух с половиной.

Фокус ранее писал о том, что СНБО запустил сайт с украинскими санкционными списками. На ресурсе есть возможность отыскать фигуранта санкционного списка по ФИО и личным данным, таким как дата рождения, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место проживания. По состоянию на 15 октября в перечне числятся 1 848 юридических и 3 960 физических лиц.

Ранее Фокус сообщал, что у Путина назвали условие для сохранения транзита газа через Украину. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, объемы поставок топлива будут пересмотрены, если европейские страны увеличат объемы закупаемого "голубого топлива" и если Украина выдвинет "конкурентоспособные предложения".