Выборы в Госдуму РФ: СНБО добавил в "санкционный" список 237 человек (видео)

Под ограничения ведомства попали люди, которые обеспечивали "избирательный процесс" в оккупированном Крыму и на Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины во время заседания 15 октября ввела санкции в отношении 237 человек, которые причастны к организации проведения выборов в Государственную думу РФ в оккупированном Крыму и с привлечением жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил во время брифинга по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Мы рассмотрели введение персональных экономических и других ограничительных мер. У нас сегодня было принято решение относительно тех людей, которые принимали участие в обеспечении работы по выборам на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Мы продолжаем вводить эти санкции. Сегодня были введены санкции в отношении 237 человек были введены санкции.

Помимо этого, санкции были введены в отношении российской компании Mere. По словам Данилова, с 15 октября она не имеет право вести деятельность на территории Украины.

Фокус ранее писал о том, что Совет нацбезопасности и обороны Украины запустил сайт с украинскими санкционными списками. На портале доступен поиск фигуранта санкционного списка по ФИО, а также указаны личные данные физлиц: дата рождения, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место проживания. По состоянию на 15 октября в перечне числятся 1 848 юридических и 3 960 физических лиц.

Напомним, СНБО Украины уже вводил санкции против лиц, причастных к организации и проведению выборов в Государственную думу РФ в Крыму и на оккупированной части Донбасса.