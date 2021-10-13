У Путина назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Россия готова увеличить объемы поставок топлива через украинскую территорию, если страны Европы увеличат закупки газа.

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины возможен при ряде условий. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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По его словам, Россия готова исполнять свои транзитные договоренности по поставкам газа, поэтому ожидает от Украины, в том числе, коммерческих конкурентоспособных предложений.

Дмитрий Песков отметил, что транзит российского газа через Украину продолжиться, если страны Европы увеличат закупки топлива.

"Президент (Путин — ред.) неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это (транзит газа — ред.) продолжит работать", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Песков также посоветовал украинским властям обратиться к европейским компаниям, которые закупают российский газ, чтобы они заключили новые договоры на поставки топлива с учетом растущего спроса.

Отметим, что пресс-секретарь Владимира Путина затронул тему транзита газа через Украину на фоне вчерашнего заявления президента Владимира Зеленского о сохранении поставок топлива.

По итогам 23-го саммита Украина-ЕС глава государства заявил, что Киеву важно сохранить транзит российского газа, чтобы не терять дополнительные деньги.

"Сохранение энергетической независимости Украины очень важно. В любом случае для нас важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по $2 млрд законных никто не хочет. Потому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности", — заявлял Владимир Зеленский на итоговом брифинге после саммита.

Президент заверил, что обсуждал с руководителями Европейского совета и Еврокомиссии возможного применения энергетического пакета санкций против газопровода "Северный поток-2", однако "это дискуссия не на один час и не на один день".

Еврокомиссия, в свою очередь, выступает за сохранение транзита российского газа через Украину даже на фоне запуска газопровода "Северный поток-2".

Ранее Фокус сообщал, что "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину. Поставки топлива по территории Украины в направлении Венгрии были остановлены утром 1 октября после того, как Будапешт подписал договор о транзите газа в обход нашей страны.

Также Фокус рассказывал, что "Нафтогаз" просит США и Германию ввести санкции против оператора "Северного потока-2". По словам Юрия Витренко, Россия использует газ в качестве оружия против Украины, и договор о транзите топлива в Венгрию в обход нашей страны тому подтверждение.