У Путіна назвали умову збереження транзиту газу через Україну

Росія готова збільшити обсяги постачань палива через українську територію, якщо країни Європи збільшать закупівлі газу.

Транзит російського газу в Європу через територію України можливий за низки умов. Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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За його словами, Росія готова виконувати свої транзитні домовленості щодо постачання газу, тому очікує від України, зокрема, комерційних конкурентоспроможних пропозицій.

Дмитро Пєсков зазначив, що транзит російського газу через Україну продовжиться, якщо країни Європи збільшать закупівлі палива.

"Президент (Путін — ред.) неодноразово говорив, що якщо будуть купувати далі наш газ, якщо будуть збільшувати контракти, і, звичайно, якщо Україна надаватиме конкурентоспроможні комерційні пропозиції, то все це (транзит газу — ред.) продовжить працювати", — підкреслив прессекретар російського президента.

Пєсков також порадив українській владі звернутися до європейських компаній, які закуповують російський газ, щоб вони уклали нові договори на постачання палива з урахуванням зростання попиту.

Зазначимо, що прессекретар Володимира Путіна торкнувся теми транзиту газу через Україну на фоні вчорашньої заяви президента Володимира Зеленського про збереження постачань палива.

За підсумками 23-го саміту Україна-ЄС глава держави заявив, що Києву важливо зберегти транзит російського газу, щоб не втрачати додаткові гроші.

"Збереження енергетичної незалежності України дуже важливе. У будь-якому випадку для нас важливо зберегти той транзит газу, який йде по нашій території, тому що втрачати по $2 млрд законних ніхто не хоче. Тому ми звертаємося за різними напрямками через цю небезпеку", — заявляв Володимир Зеленський на підсумковому брифінгу після саміту.

Президент запевнив, що обговорював з керівниками Європейської ради та Єврокомісії можливе застосування енергетичного пакета санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", однак, "ця дискусія не на одну годину і не на один день".

Єврокомісія, у свою чергу, виступає за збереження транзиту російського газу через Україну навіть на фоні запуску газопроводу "Північний потік-2".

Раніше Фокус повідомляв, що "Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини через Україну. Постачання палива по території України в напрямку Угорщини були зупинені вранці 1 жовтня після того, як Будапешт підписав договір про транзит газу в обхід нашої країни.

Також Фокус розповідав, що "Нафтогаз" просить США і Німеччину ввести санкції проти оператора "Північного потоку-2". За словами Юрія Вітренка, Росія використовує газ як зброю проти України, і договір про транзит палива до Угорщини в обхід нашої країни тому підтвердження.