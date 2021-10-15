Санкції, Медведчук і "План оборони": що обговорювали на засіданні РНБО

Засідання Радбезу 15 жовтня тривало чотири години замість запланованих двох з половиною. Обговорили цілий спектр питань — від коронавірусу до виборів в Держдуму.

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України на засіданні 15 жовтня розглядала питання оборони, інформаційної безпеки, захисту від коронавірусу, а також санкції щодо причетних до російських виборів в окупованому Криму і на Донбасі, ліцензії на використання надр, контрабанду і кримінал. Про це під час брифінгу за підсумками засідання заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

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Стратегії з безпеки та оборони

Зокрема, на засіданні було затверджено "План оборони України", над яким, за словами Данилова, працювали протягом двох років. Цей план, за словами секретаря РНБО, повинен "давати відповіді на виклики, які стоять перед державою".

Крім цього, була прийнята "Стратегія біобезпеки та біозахисту", обговорювалися питання інформаційної безпеки.

"Коронавірус і інші хвороби стали великим викликом. Ми затвердили "Стратегію біобезпеки", щоб унормувати всі питання, які там є, щоб всі органи відпрацьовували відповідно до тих викликів, які є", — заявив Данилов.

Нові санкції — за вибори РФ в Криму і на Донбасі, а також проти Mere

На засіданні 15 березня РНБО запровадила санкції щодо 237 осіб, які мали відношення до організації виборів в Державну думу РФ в окупованому Криму, а також на Донбасі.

Санкції були введені і в ставленні російської компанії Mere.

Справи про держзраді

Учасники засідання також торкнулися теми справ про державну зраду. Данилов розповів, що всього таких справ з 2014 року було відкрито 1 600, притому велику кількість з них, за його словами, вже в судах. У цьому контексті секретар РНБО згадав справу про держзраді, в якому підозрюваним є депутат Верховної Ради від "Опозиційною платформи — За життя" Віктор Медведчук. Він нагадав, що в кримінальній справі фігурує колишній президент України Петро Порошенко і екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарєва.

Ліцензії на використання надр

Розглядалося і питання використання надр. За словами Данилова, Служба безпеки України буде розбиратися, як 23 компанії отримали дозвіл на видобуток вуглеводнів. Він зазначив, що від двох ліцензій відмовилася сім'я Злочевський, але інші поки не поспішають цього робити. Крім цього, Данилов анонсував запуск порталу на базі РНБО, де буде список з 3 044 компаній, які отримали ліцензію на видобуток корисних копалин в країні.

Контрабанда та злодії в законі

Секретар РНБО розповів про те, що в попередніх рішеннях органу з санкцій щодо контрабандистів і злодіїв в законі були допущені помилки. За його словами, винні вже понесли покарання. При цьому з 17 злодіїв в законі, які були під санкціями, ніхто не перебуває на свободі: частина з них емігрувала, частина — в слідчому ізоляторі.

Під час обговорення питань контрабанди були запрошені керівники Одеської митниці. 47 млрд грн були збільшені надходження до бюджету. Але люди, які перебувають під санкціями, остаточно свою діяльність не припинили. Тому президент Володимир Зеленський запропонував додатково зібратися наступного тижня, щоб врегулювати питання по українській митниці.

Засідання РНБО 15 жовтня стартувало о 16.00, брифінг за його підсумками спочатку анонсували на 18.30, потім його перенесли на 19.00. Незважаючи на перенесення, Данилов вийшов до журналістів із запізненням — близько 20.00 Таким чином, засідання тривало близько чотирьох годин замість спочатку запланованих двох з половиною.

Фокус раніше писав про те, що РНБО запустив сайт з українськими списку санкцій. На ресурсі є можливість відшукати фігуранта списку санкцій по ПІБ та особистих даних, таким як дата народження, громадянство, термін дії санкцій, рід діяльності і місце проживання. Станом на 15 жовтня в переліку значаться 1 848 юридичних та 3 960 фізичних осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що у Путіна назвали умову для збереження транзиту газу через Україну. За словами його прес-секретаря Дмитра Пєскова, обсяги поставок палива будуть переглянуті, якщо європейські країни збільшать обсяги закуповуваного "блакитного палива" і якщо Україна висуне "конкурентоспроможні пропозиції".