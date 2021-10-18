"Не ошибочно, а с ошибками", — Данилов о скандале с санкционным списком "воров в законе"

По словам секретаря СНБО, в реестр "авторитетов" случайно попал только один гражданин, однако персональные ограничения в отношении него уже сняты.

В санкционный список "воров в законе" 108 человек внесли не по ошибке, а с ошибками в данных. Об этом в комментарии Hromadske сообщил секретарь СНБО.

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По его словам, были допущены ошибки в фамилиях фигурантов санкционного списка.

Правоохранители, как отмечает Алексей Данилов, допустившие ошибки транслитерации, уже понесли наказание.

Среди более чем 650 человек, которые были внесены в санкционный список "воров в законе", был один гражданин, случайно попавший в реестр.

Персональные ограничения в отношении человека сняли, однако секретарь СНБО не уточнил, о ком идет речь и по каким причинам его внесли в список "воров в законе" — по личным мотивам или ошибочно.

По данным журналистов Hromadske, ошибочно в санкционный список СНБО "воров в законе" попал Мехак Алексанян.

Специалисты Департамента стратегических расследований Нацполиции, отвечавшие за составление этого реестра, пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в санкционном списке СНБО ошибочно оказались 108 человек. По его словам, виновные сотрудники МВД понесли наказание.

На скандал с санкционным списком "воров в законе" отреагировали в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что расследование пока не выяснило, умышленно ли правоохранители сделали ошибки при формировании реестра.