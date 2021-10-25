Фигуранты решений СНБО прячут бизнес и активы до введения санкций, — расследование (фото, видео)

Один из бизнесменов "сбросил" шесть своих предприятий за два-три дня до оглашения о введении персональных ограничений.

Ряд фигурантов санкционных списков СНБО выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий накануне введения персональных ограничений. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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Журналисты напомнили, что раньше между оглашением о решении СНБО и подписанием президентом указа о персональных санкциях проходили считанные часы.

"Сначала все происходило в один день: решение СНБО 2 февраля и указ президента 2 февраля. Решение СНБО 19 февраля и указ 19 февраля. А потом начало происходить нечто странное. Промежуток времени между решением и указом начал расти. Летом он (промежуток — ред.) преимущественно составляет 6-7 дней, а однажды ожидание растянулось более чем на два месяца", — говорится в расследовании.

Авторы сюжета также обратили внимание, что в промежутке между решениями СНБО и введением санкций фигуранты списков выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий.

Для примера журналисты взяли Валерия Пересоляка — владельца и президента футбольного клуба "Минай".

"2 апреля проходит заседание СНБО и Владимир Зеленский делает свое заявление (о введении первых персональных санкций — ред.)…Однако заявления президента мало. Санкции вводит в действие указ презиеднта. Такой указ Зеленский подписал только на следующий день — 3 апреля. А вечером 2 апреля около 23:00 тогда, когда в нотариусе явно нерабочее время, Валерий Пересоляк в государственном реестре исчезает из перечня основателей многомиллионного строительного бизнеса, двух жилищно-строительных кооперативов в Ужгороде. Под санкции этот бизнес не попадает", — продолжили авторы расследования.

Аналогично 2 апреля, как уверяют журналисты, успел "сбросить" свой бизнес еще один фигурант санкционного списка СНБО бизнесмен Виктор Шерман. В этот день он вышел из состава основателей своего предприятия "Мира". Более того, Виктор Шерман оформил выход из своего предприятия за несколько часов до объявления о введении персональных санкций.

[ + – ] Санкции СНБО Виктор Шерман Фото: BIHUS info

Другой фигурант Александр Черепинский успел "сбросить" шесть своих предприятий за два-три дня до решения СНБО о введении ограничений.

"Активно выходить из склада основателей и бенефициаров своих предприятий Александр Черепинский начал еще 12-13 апреля, а решение СНБО появилось 15 апреля. Это совпадение или Черепинского кто-то предупредил о том, что на него намерены наложить санкции… Это может свидетельствовать о том, что из Совета национальной безопасности и обороны вытекает информация", — сказано в расследовании Bihus.Info.

[ + – ] Санкции СНБО Александр Черепинский Фото: BIHUS info

Автор расследования обратился за комментарием к секретарю СНБО Алексея Данилова. Журналист попросил прокомментировать возможную утечку информации из координационного органа, на что секретарь призвал отправить письменный запрос в СНБО.

[ + – ] Фигуранты санкций СНБО заранее прячут бизнес и активы

15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в санкционном списке ошибочно оказались 108 человек. По его словам, виновные сотрудники МВД понесли наказание. Позже Алексей Данилов заявил, что в реестр "авторитетов" ошибочно попал только один гражданин, в отношении которого сняли персональные ограничения, а других фигурантов занесли в список с ошибками транслитерации.

Также Фокус рассказывал, что СНБО запустил сайт с санкционными списками. В базу данных внесли около 4000 записей с физическими лицами, и почти 2 тысячи — с юрлицами. На портале также доступны персональные данные фигурантов санкционных списков.