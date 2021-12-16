Пропагандист Соловйов подякував Гордону та Богдану за допомогу в руйнуванні України (відео)

Кремлю, як вважає ведучий "Росія 1", навіть не потрібно використовувати свої війська для завоювання нашої країни.

Російський пропагандист Володимир Соловйов подякував журналісту Дмитру Гордону та ексглаві Офісу президента Андрія Богдану за руйнування України зсередини. Про це ведучий каналу "Росія 1" заявив у ефірі своєї програми.

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Коментуючи недавнє інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону, Володимир Соловйов заявив, що Росії навіть не потрібно використовувати свої війська для завоювання України.

За його словами, ексглава ОП у спілкуванні з журналістом "знищує репутацію України".

"Втрачає владу — починає говорити розумні речі. Ось що я вам скажу. Навіщо Україну завойовувати? Вона й так розвалиться, треба просто почекати. Молодці, хорошого пацана собі вибрали президентом. А Гордону — орден. Усе зробив, щоб розвалити Україну", — продовжив Володимир Соловйов у ефірі своєї програми.

Крім цього, російський пропагандист також подякував за "розвал України" Андрію Богдану, телеведучому Савіку Шустеру та доктору Євгену Комаровському.

"Молодці, хлопці. Дякую Богдану, дякую Гордону, дякую Шустеру, дякую доктору Комаровському. Ви зруйнуєте Україну швидко, ефективно та надійно. Молодці!" — підсумував ведучий "Росія 1".

[ + – ] Пропагандист Соловйов подякував Богдану та Гордону за розвал України зсередини

Зазначимо, що Фокус у своєму матеріалі підбивав підсумки великого інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону.

Під час інтерв'ю Андрій Богдан заговорив про корупцію в Офісі президента та заявив, що влада вимагає хабарі у впливових людей і погрожує їм санкціями РНБО.

А ось мер Дніпра Борис Філатов розкритикував Андрія Богдана за інтерв'ю Дмитру Гордону, назвавши ексглаву Офісу президента "одутлою твариною".