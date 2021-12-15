"Одутла тварина та п*вія": Філатов розкритикував інтерв'ю Богдана Гордону (відео)

За словами мера Дніпра, він із бізнесменом Геннадієм Корбаном "знайшли ексглаву ОП на смітнику та зробили його людиною".

Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував вчорашнє інтерв'ю ексглави Офісу президента Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону. Пост із образами з'явився в особистому Facebook міського голови.

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Бориса Філатова, зокрема, зачепили "одкровення" Андрія Богдана про будівництво мосту в Дніпрі та парі, яке уклали президент Володимир Зеленський і мер міста.

Ексглава ОП в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що саме він порекомендував главі держави влаштувати суперечку з Борисом Філатовим про терміни відкриття Центрального мосту, який був перекритий через реконструкцію.

"Він їхав Філатова звільняти... Я йому (Зеленському — ред.) підказав — дай йому термін, щоб він (Філатов — ред.) цей міст відремонтував. Не відремонтує — публічно скаже, що сам звільняється, не встиг (відкрити міст — ред.)", — заявив Андрій Богдан.

[ + – ] Андрій Богдан про суперечку Філатова та Зеленського на міст у Дніпрі

Борис Філатов, коментуючи вчорашнє інтерв'ю ексглави ОП, назвав Андрія Богдана "одутлою твариною", яку вони з Геннадієм Корбаном (бізнесмен, ексзаступник голови Дніпропетровської ОДА — ред.) "знайшли на смітнику, відмили від відкидів і зробили людиною".

Крім цього, мер Дніпра назвав Дмитра Гордона "п*вією", яка зображає з себе журналіста.

"Я не буду коментувати всю маячню запаленого розуму цього в*родка, який ходив у мій будинок, спав у мене у вітальні на дивані, а потім замовив мене всім "мусорам" у нашій країні. Рано чи пізно правда перемагає. Я точно це знаю, у мене тільки залишилися питання: до всіх прокурорів, сбеушників, всіх тих, хто вкинув моє життя, життя моєї сім'ї та долі моїх підлеглих в пекло. Хто намагався розтоптати мене за знамениту суперечку з президентом "за міст", хто розповідав, що я робив міст із "монтажної піни". Вам не соромно?" — підсумував Борис Філатов у своєму Facebook.

[ + – ] Борис Філатов розкритикував Андрія Богдана за інтерв'ю Дмитру Гордону

Зазначимо, що Фокус підбивав головні підсумки вчорашнього інтерв'ю ексзаступника голови ОП Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону.

Варто нагадати, що мер Дніпра Борис Філатов побився об заклад із президентом Володимиром Зеленським про терміни відкриття Центрального мосту в липні 2019 року. Міський голова пообіцяв, що міст, закритий для реконструкції, буде офіційно відкритий до 14 вересня 2019 року. Якщо терміни будуть порушені, Борис Філатов добровільно піде у відставку.

Уже 7 вересня 2019 року в Дніпрі достроково відкрили відремонтований Центральний міст, завдяки чому Борис Філатов виграв парі у Володимира Зеленського.